Вышел новый трейлер российской стимпанк-стратегии Sea Walker Saga

Геймерам доступно демо игры, где придется путешествовать на рукотворных островах

Разработчики российской Sea Walker Saga выпустили новый геймплейный трейлер своей игры. В ролике показали систему строительства и местные локации.

Sea Walker Saga — микс RTS, RPG и симулятора выживания в сеттинге стимпанка. Мир игры пережил страшный потоп, и остатки человечества путешествуют на рукотворных подвижных островах в поисках мифического материка.

Выход Sea Walker Saga запланирован на 2025 год. Сейчас геймерам доступно демо. Опробовать его можно прямо на VK Play, а также добавить игру в список желаемого.