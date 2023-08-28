Неофициальный ремейк Sega Rally на движке Unreal Engine 5 получил новый геймплейный трейлер

В сентябре 2022 года мы рассказали вам об игре Over Jump (которая теперь называется Over Jump Rally). И вот сегодня появился новый трейлер бета-версии игры, созданной на движке Unreal Engine 5 в стиле Sega Rally.
Over Jump Rally, разработанная Алессандро Скиасси (Alessandro Schiassi), является неофициальным ремейком Sega Rally 90-х годов. Новая аркадная гоночная игра будет работать на движке Unreal Engine 5 и обещает предложить "потрясающую графику, ностальгическую музыку и интуитивно понятное управление, чтобы подарить классические гонки новому поколению".
Пока нет ни даты выхода, ни публичной демонстрации, разработчик рекомендует использовать графические процессоры серии RTX 4000 или аналогичные AMD/Intel. Судя по всему, предстоящая аркадная гоночная игра будет довольно требовательной. Стоит напомнить, что ее разработкой занимается один человек. Так что да, мы можем хотя бы немного сбавить обороты в отношении требований к игре.
играл в первую демку. управление, как у коробки.
Физика сказала "прощай"
Ремейки в симуляторах? это что-то очень странное. А ремейк FIFA 2005, получается, это FIFA 2015?
Фифа очень медленно шла вперед по графике от части к части, это эволюция. Ремейк это когда сразу из "грязи в князи", то есть революция. Симуляторы и симкады тоже игры, им ремейки тоже нужны. Конкретно Sega Rally, очень старая игра с соответствующей графикой. Но на видео я увидел очень плохую физику машины, ее бы стоило сильно доработать, но даже и так ради тамошних пейзажей, конечно, стоит даже без особой физики, на новом движке пробежать.
Кстати, Sega Rally Revo - одна из моих любимых раллийных гонок, стоящая рядом с Dirt Rally, Dirt 5, RBR
Прикроют скорее всего