Новый трейлер ролевого приключения Sengoku Dynasty ©

Хорошие новости от Guerrilla Collective для поклонников страны Восходящего Солнца и любителей выживания: вышел новый трейлер, посвященный игре Sengoku Dynasty.

Со сцены мероприятия команда Superkami предлагает новый взгляд на игру, которая скоро станет доступна в раннем доступе Steam. Выдавая себя за обычного гражданина времен феодальной Японии, игроки получают шанс основать собственную династию на Дальнем Востоке. В открытом мире, собирая ресурсы и пробуя свои силы в различных ремеслах, включая охоту и строительство, Sengoku Dynasty предлагает интересный опыт на фоне японской культуры.

Вместе с кадрами также пришло подтверждение того, что в игру можно будет играть как в одиночку, так и с друзьями. Sengoku Dynasty будет включать в себя кооперативный онлайн-режим. На данный момент нет подтверждения даты запуска полной версии игры на выживание.