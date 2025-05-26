Две игры серии Hellblade получат физические издания на консолях

Когда Senua’s Saga: Hellblade 2 впервые вышла на Xbox и ПК в прошлом году, она была доступна только в виде цифровой загрузки по цене около 50 долларов. Теперь, после анонса Hellblade 2 для PS5 на прошлой неделе, рейтинговая комиссия ESRB включила в список версию Senua’s Saga с издателем физических игр Limited Run Games, а в качестве форматов указаны PS5 и Xbox Series.

Второй листинг ESRB предполагает, что Limited Run планирует физическую версию оригинальной игры Hellblade для Nintendo Switch.

Limited Run известна своими физическими изданиями — обычно для небольших независимых игр — продаваемыми в ограниченном количестве. В 2022 году компания была приобретена Embracer Group через ее дочернюю компанию Freemode.

Senua’s Saga: Hellblade 2 выйдет на PlayStation 5 этим летом. Версия игры для PS5 будет включать «новые функции», которые появятся на ПК и Xbox одновременно с бесплатным патчем, как объявила Ninja Theory на прошлой неделе.