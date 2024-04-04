Игровые СМИ поделились подробностями игрового процесса и графики Senua's Saga: Hellblade 2

Появилось несколько отчетов о Senua's Saga: Hellblade 2 после пресс-туров, проведенных американскими сайтами Team Ninja, из которых поступают подробности об игровом процессе и графике игры, относительно головоломок, боевой системы и других элементов.

Практически все превью сообщают о графике как о мощном элементе, чтобы сделать игру лучшим примером того, «на что способен Unreal Engine 5», как также сообщает Polygon, который более подробно объясняет, как Ninja Theory сосредоточилась на создании реальных элементов, которые нужно сканировать в 3D и оцифровывать, а не моделировать непосредственно в 3D.

Эта система, которая также включает в себя широкое использование фотограмметрии, аэрофотосъемки и сканирования объектов, помогает создать беспрецедентное ощущение телесности, которое обнаруживается при взгляде на игру с ощущением большей реалистичности, при почти материальном контакте со окружением и персонажами.

По сути, во многих случаях разработчики предпочитали создавать объекты из жизни и сканировать их в 3D вместо создания ресурсов непосредственно из программ графической обработки, и это создает совершенно особый общий стиль, весьма своеобразно реконструирующий мифологическую Исландию, благодаря также к использованию технических инструментов Unreal Engine 5, таких как Nanite, для построения окружения.

Большая работа была также проделана в области звука, где использование фоновых и бинауральных микрофонов позволило максимально использовать особый звуковой дизайн, который также характеризовал первую часть, в частности, в отношении комментариев Фурий и голосов в голове Сенуа.

Что касается игрового процесса, то кажется, что Senua's Saga: Hellblade 2 по сути является прямым продолжением первой, в том числе и с точки зрения игровых элементов, предлагая чередование экологических головоломок и боев, которые мы уже видели в первой игре.

Игра также определяется как линейный повествовательный экшен, поэтому она не представляет собой открытый мир и не имеет особенностей, связанных с этим жанром. Таким образом, головоломки присутствуют и часто необходимы, чтобы найти путь и открыть проходы, до которых иначе было бы невозможно добраться.

Заметный акцент также делается на бои: по сообщениям, Senua's Saga: Hellblade 2 фокусируется, прежде всего, на сражениях один на один, которые кажутся очень жесткими и кровавыми, особенно «физическими», в том числе благодаря особенному очень крупному плану, использованному во второй главе.

Напоминаем, что дата выхода Senua's Saga: Hellblade II назначена на 21 мая 2024 года на ПК и Xbox, а также в каталоге Xbox Game Pass в первый день.