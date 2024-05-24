В Steam можно бесплатно забрать Warhammer 40K: Gladius - Relics of War до 30 мая

Slitherine раздает бесплатные копии пошаговой стратегической игры Warhammer 40K: Gladius – Relics of War в Steam до 30 мая.
Warhammer 40K: Gladius – Relics of War – это пошаговая стратегическая игра в формате 4X. В этой игре вы будете играть за одну из четырех знаковых фракций Warhammer (Астра Милитарум, Космические десантники, орки или некроны), каждая из которых имеет свой уникальный стиль игры и дерево технологий. Игрокам предстоит исследовать случайно сгенерированный мир, наполненный особыми особенностями и угрожающей дикой природой, которая может подорвать боевой дух их отряда.
Забрал, спасибо ^_^
вот только это байт на немерянное кол-во DLC к ней на в сумме 5600 руб с учетом текущих скидок