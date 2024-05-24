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Warhammer 40,000: Gladius - Relics of War 12.07.2018
Стратегия, Пошаговая, Научная фантастика
7.7 194 оценки

В Steam можно бесплатно забрать Warhammer 40K: Gladius - Relics of War до 30 мая

monk70
Новости

Slitherine раздает бесплатные копии пошаговой стратегической игры Warhammer 40K: Gladius – Relics of War в Steam до 30 мая.

Warhammer 40K: Gladius – Relics of War – это пошаговая стратегическая игра в формате 4X. В этой игре вы будете играть за одну из четырех знаковых фракций Warhammer (Астра Милитарум, Космические десантники, орки или некроны), каждая из которых имеет свой уникальный стиль игры и дерево технологий. Игрокам предстоит исследовать случайно сгенерированный мир, наполненный особыми особенностями и угрожающей дикой природой, которая может подорвать боевой дух их отряда.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Exies27

Забрал, спасибо ^_^

1
Jim_son

вот только это байт на немерянное кол-во DLC к ней на в сумме 5600 руб с учетом текущих скидок

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