В Steam можно бесплатно забрать Warhammer 40K: Gladius - Relics of War до 30 мая

Пошаговая 4X-стратегия в духе Civilization во вселенной Warhammer 40.000.

События игры развернутся на планете Гладиус Прайм, которая ранее служила арехологическим интересом Империума людей. В ходе колонизации были найдены древние артефакты, и среди них — нечто ужасное, проснувшееся от бесконечного сна.

Вы сможете играть за четыре культовые фракции вселенной Warhammer 40.000: Космодесант, Имперскую Гвардию, Орков и Некронов. Каждая из них обладает своими уникальными чертами и древом технологий.

Вам предстоит возводить города, устанавливать оборонительные сооружения, исследовать процедурно генерируемый мир и нанимать армию, чтобы уничтожить своих соперников — в геймплее, напоминающем серию Civilization.