По мнение Digital Foundry, Senua's Saga: Hellblade 2 переопределяет концепцию графики в видеоиграх

Digital Foundry опубликовала длинный и подробный технический анализ игры Senua's Saga: Hellblade 2 от Ninja Theory, назвав ее переломным моментом для графики видеоигр. Короче говоря, качество, достигнутое студией при использовании Unreal Engine 5, — это то, что в настоящее время невозможно найти в других играх.

По мнению Digital Foundry, Hellblade 2 — это уникальный и захватывающий кинематографический опыт с реалистичной графикой высочайшего уровня. Игра в полной мере использует потенциал Unreal Engine 5 с Lumen, Nanite, Virtual Shadow Maps и другими передовыми технологиями, реализованными в их лучшей форме.

Прорисовка персонажей исключительна, с невероятными деталями и выразительностью, близкой к выразительности реальных актеров. В игре используется технология генерации NPC MetaHuman от Epic Games, которая помогает создать визуально реалистичный и естественный опыт.

Освещением управляет система Lumen в режиме реального времени, что создает естественные и реалистичные световые эффекты. В игре максимально эффективно используется HDR с сильным контрастом и широкой цветовой гаммой.

Эффекты окружающей среды, такие как туман, дым и вода, созданы с особой тщательностью и помогают создать атмосферу погружения. Вместо этого система Nanite позволяет управлять большим количеством полигонов без проблем с появляющимися объектами.

На Xbox Series Х игра работает со скоростью 30 кадров в секунду и отличается безупречной плавностью. Версия для ПК предлагает большую гибкость, позволяя достигать 60 кадров в секунду при более низких разрешениях и настройках графики.

Звук — это фундаментальный элемент игрового процесса: умелое использование бинаурального звука создает жуткую и захватывающую атмосферу. Голоса, которые Сенуа слышит в своей голове, воспринимаются так, как если бы они были прошептаны прямо в уши игрока.

В остальном Hellblade 2 определяется как повествовательная игра, а не как традиционная игра в жанре экшн. Геймплей прост и понятен, с сильным упором на сюжет и подачу. В конечном счете, это пример того, как технологии можно использовать для создания потрясающего визуального впечатления, произведения искусства, которое стоит увидеть.