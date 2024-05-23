По мнение Digital Foundry, Senua's Saga: Hellblade 2 переопределяет концепцию графики в видеоиграх

Digital Foundry опубликовала длинный и подробный технический анализ игры Senua's Saga: Hellblade 2 от Ninja Theory, назвав ее переломным моментом для графики видеоигр. Короче говоря, качество, достигнутое студией при использовании Unreal Engine 5, — это то, что в настоящее время невозможно найти в других играх.
По мнению Digital Foundry, Hellblade 2 — это уникальный и захватывающий кинематографический опыт с реалистичной графикой высочайшего уровня. Игра в полной мере использует потенциал Unreal Engine 5 с Lumen, Nanite, Virtual Shadow Maps и другими передовыми технологиями, реализованными в их лучшей форме.
Прорисовка персонажей исключительна, с невероятными деталями и выразительностью, близкой к выразительности реальных актеров. В игре используется технология генерации NPC MetaHuman от Epic Games, которая помогает создать визуально реалистичный и естественный опыт.
Освещением управляет система Lumen в режиме реального времени, что создает естественные и реалистичные световые эффекты. В игре максимально эффективно используется HDR с сильным контрастом и широкой цветовой гаммой.
Эффекты окружающей среды, такие как туман, дым и вода, созданы с особой тщательностью и помогают создать атмосферу погружения. Вместо этого система Nanite позволяет управлять большим количеством полигонов без проблем с появляющимися объектами.
На Xbox Series Х игра работает со скоростью 30 кадров в секунду и отличается безупречной плавностью. Версия для ПК предлагает большую гибкость, позволяя достигать 60 кадров в секунду при более низких разрешениях и настройках графики.
Звук — это фундаментальный элемент игрового процесса: умелое использование бинаурального звука создает жуткую и захватывающую атмосферу. Голоса, которые Сенуа слышит в своей голове, воспринимаются так, как если бы они были прошептаны прямо в уши игрока.
В остальном Hellblade 2 определяется как повествовательная игра, а не как традиционная игра в жанре экшн. Геймплей прост и понятен, с сильным упором на сюжет и подачу. В конечном счете, это пример того, как технологии можно использовать для создания потрясающего визуального впечатления, произведения искусства, которое стоит увидеть.
"30 кадров в секунду и отличается безупречной плавностью"
АХА-ХА-ХА-ХА!!!
Не, я согласен, что графон крутой, но его же они же сами и портят полосами, и другими типа кинематографическими эффектами типа зернистости, размытия и прочего шлака.
Без чёрных полос ФПС проседает.
а с одной черной полосой?
Вспомнилось:
Игра Дно 🤮🤮🤮
Ага сплошные текстуры камней, прорывной графон)))
Опять же это заслуга анрила, никакой заслуги разрабов тут нет, суть только в том что кому нужен больший охват аудитории возможности движка прикручивают, кому на продажи плевать как в данном случае оптимизируют с помощью чёрных полос, в щёлочку смотреть)))
Типо они такие эстеты а по факту криворучки.
Графоний хорош. Смотрится отлично.
В тлоу2 графен не хуже
нет, в hellblade 2 лучше это лучшая графика на данный момент в играх, но в tlou да, графика тоже хороша
Это не игра, а мыльный кал, сделанный для скуфов, которым лень нажимать на кнопки.
Ну хоть в какой-то раз это не сделал Crysis.
новый крайзис нужен ибо если не будет толчка в графонии и разительного толчка то индустрия будет в стагнации долго находится, нужна встяска отрасли, нужна игра с таким графонием от вида которого у людей челюсть упадет от вида графония.
Игра и так выжимает всё,технологии графики как в своё время кризис пока нет и в данный момент ue5 единственный движок который даёт "картинку"
и в итоге современные безрукие игроделы выдадут- целшейдинг,и скажут что это прорыв
пробовал демки UE то что в этой игре, это далеко не предел
Ну на телике в 4к боксевич показывает красивое, с ПК не запускал, думаю 3080ti не потянет. Да и пиратку качать лень.
по факту не сильная разница с первой частью
Слепой?
85-110 фпс
4070 ti ultra settings DLAA FG 1440p (QHD)
Завистники дизлайки к осмотру
Разрешаю повонять в комментариях
завистники............монитор для начала поменяй дятел.
ХАХАХ дятел с полосками играет!
с FG ЭТОТ ФПС МОЖЕШЬ РАЗДЕЛИТЬ НА ДВА ,ЧТО С НЕЙ ,ЧТО БЕЗ ПЛАВНОСТЬ ПОЧТИ ОДИНАКОВАЯ
Ты предлагаешь поменять монитор ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM на что? На твою халупу?
Так у него итак 2K.