В сеть просочились скриншоты Elden Ring: Shadow of the Erdtree

Недавно в сеть просочились новые скриншоты предстоящего расширения Shadow of the Erdtree для Elden Ring. Эти изображения дают представление о потрясающих ландшафтах и окружающей среде, которые игроки вскоре смогут исследовать в Стране Теней.
Просочившиеся изображения, хотя и не раскрывают многого о лоре и истории, демонстрируют темную и загадочную обстановку, которая ждет игроков в этом новом дополнении. У игроков будет возможность раскрыть скрытые секреты этого мира, встретив различных персонажей со своими скрытыми намерениями.
Shadow of the Erdtree обещает привнести в игру множество нового контента, включая новое оружие, навыки владения оружием, снаряжение, магию и ряд грозных врагов, которые бросят вызов игрокам. Расширение познакомит игроков с Страной Теней, позволяя им беспрепятственно путешествовать между этой новой областью и Междуземьем.
Ожидание Elden Ring: Shadow of the Erdtree продолжает расти по мере приближения даты выпуска 21 июня на PlayStation 5, Xbox Series X|S, ПК, Xbox One и PlayStation 4.
Очень красиво. // Димитрий Офицеров
просочились скриншоты
Хорош уже дырявые трусы носить, постоянно что-то просачивается
сочувствую игрокам, я видел как то стрим по одной дс, там одного босса дерева чел 4-5 часов мутузил. В такое только мазахисты играют.
всё правильно бро, хрень себе воздвигли корявое. Ни разу не смог играть в это недоразумение
4-5 часов это ерунда)Я одного рыцаря и одного ангела - недели 3 пытался завалить,так и не смог)
мастера жанров бл*ть, тупые узкоглазы ахахах, застряли в 2000х по всем фронтам.
такие игры можно на ютубе посмотреть ради сюжета и все а самому проходить это слишком опасно для психики ибо можно распсиховаться до головных болей.
Ну несколько клав действительно отлетело в мир иной)
игра топчег
Ммм, красота какая
что за нелюди играет в это убожество корявое? Не понимаю этих соулслайков деревянных, резидент 4 нормальный хоть запилили, а то играть невозможно, узкоглазы глупые.
скайрим вышел 12 лет назад, на голову круче и удобнее
ну заплачь фанатик Тодда
люто плюсую. Скайрим это супер, скайрим это класс, кто против скайрима тот пид**ас!
поедатель кала на лицо...
Что Скайрим шедевр на века - с этим не поспоришь. Особенно если модов накатить.
Но, Элден Ринг тоже стоящая игра, почти как Скайрим, есть некоторые похожие моменты - например подземелья также можно находить и зачищать