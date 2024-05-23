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Elden Ring 25.02.2022
Экшен, Ролевая, Фэнтези, Открытый мир
8.6 4 180 оценок

В сеть просочились скриншоты Elden Ring: Shadow of the Erdtree

monk70
Новости

Недавно в сеть просочились новые скриншоты предстоящего расширения Shadow of the Erdtree для Elden Ring. Эти изображения дают представление о потрясающих ландшафтах и ​​окружающей среде, которые игроки вскоре смогут исследовать в Стране Теней.

Просочившиеся изображения, хотя и не раскрывают многого о лоре и истории, демонстрируют темную и загадочную обстановку, которая ждет игроков в этом новом дополнении. У игроков будет возможность раскрыть скрытые секреты этого мира, встретив различных персонажей со своими скрытыми намерениями.

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Shadow of the Erdtree обещает привнести в игру множество нового контента, включая новое оружие, навыки владения оружием, снаряжение, магию и ряд грозных врагов, которые бросят вызов игрокам. Расширение познакомит игроков с Страной Теней, позволяя им беспрепятственно путешествовать между этой новой областью и Междуземьем.

Ожидание Elden Ring: Shadow of the Erdtree продолжает расти по мере приближения даты выпуска 21 июня на PlayStation 5, Xbox Series X|S, ПК, Xbox One и PlayStation 4.

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Комментарии: 24
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

Очень красиво. // Димитрий Офицеров

0
Случайный Игрок

просочились скриншоты

Хорош уже дырявые трусы носить, постоянно что-то просачивается

0
Brock_Harrison

сочувствую игрокам, я видел как то стрим по одной дс, там одного босса дерева чел 4-5 часов мутузил. В такое только мазахисты играют.

-1
КристианПобединский

всё правильно бро, хрень себе воздвигли корявое. Ни разу не смог играть в это недоразумение

1
Lvinomord

4-5 часов это ерунда)Я одного рыцаря и одного ангела - недели 3 пытался завалить,так и не смог)

0
КристианПобединский

мастера жанров бл*ть, тупые узкоглазы ахахах, застряли в 2000х по всем фронтам.

0
Brock_Harrison Lvinomord

такие игры можно на ютубе посмотреть ради сюжета и все а самому проходить это слишком опасно для психики ибо можно распсиховаться до головных болей.

0
Lvinomord Brock_Harrison

Ну несколько клав действительно отлетело в мир иной)

1
Гемор

игра топчег

-1
AndralStormborn

Ммм, красота какая

-1
КристианПобединский

что за нелюди играет в это убожество корявое? Не понимаю этих соулслайков деревянных, резидент 4 нормальный хоть запилили, а то играть невозможно, узкоглазы глупые.

-9
КристианПобединский

скайрим вышел 12 лет назад, на голову круче и удобнее

-5
Ананас Абрикосович КристианПобединский

ну заплачь фанатик Тодда

2
Brock_Harrison КристианПобединский

люто плюсую. Скайрим это супер, скайрим это класс, кто против скайрима тот пид**ас!

-2
КристианПобединский Ананас Абрикосович

поедатель кала на лицо...

0
AndralStormborn КристианПобединский

Что Скайрим шедевр на века - с этим не поспоришь. Особенно если модов накатить.

Но, Элден Ринг тоже стоящая игра, почти как Скайрим, есть некоторые похожие моменты - например подземелья также можно находить и зачищать

0