В сеть просочились скриншоты Elden Ring: Shadow of the Erdtree

Недавно в сеть просочились новые скриншоты предстоящего расширения Shadow of the Erdtree для Elden Ring. Эти изображения дают представление о потрясающих ландшафтах и ​​окружающей среде, которые игроки вскоре смогут исследовать в Стране Теней.

Просочившиеся изображения, хотя и не раскрывают многого о лоре и истории, демонстрируют темную и загадочную обстановку, которая ждет игроков в этом новом дополнении. У игроков будет возможность раскрыть скрытые секреты этого мира, встретив различных персонажей со своими скрытыми намерениями.

Shadow of the Erdtree обещает привнести в игру множество нового контента, включая новое оружие, навыки владения оружием, снаряжение, магию и ряд грозных врагов, которые бросят вызов игрокам. Расширение познакомит игроков с Страной Теней, позволяя им беспрепятственно путешествовать между этой новой областью и Междуземьем.

Ожидание Elden Ring: Shadow of the Erdtree продолжает расти по мере приближения даты выпуска 21 июня на PlayStation 5, Xbox Series X|S, ПК, Xbox One и PlayStation 4.