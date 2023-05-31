К команде Hellblade 2 примкнули три специалиста по "кровавому и жуткому" дизайну ©

Одной из игр, которую больше всего хочется увидеть на грядущей выставке Xbox Games Showcase 2023 от Microsoft, несомненно, является Hellblade 2. Игра от Ninja Theory привлекла к себе много внимания, и честно говоря, было бы обидно не узнать хотя бы о сроках ее выхода. Ведь мы уже видели некоторые внутриигровые материалы во время The Game Awards 2021.

Также известно, что студия адаптирует все свои технологии к Unreal Engine 5, так что визуальное качество будет отличительной чертой игры. В этом смысле не вызывает сомнений, что игра станет хитом.

Однако сырая графика - это еще не все; безусловно, хорошее освещение и текстуры играют важную роль, но в целом визуальный и графический тон задает само игровое искусство. Нет сомнений, что эта часть будет намного кровавее предыдущей, поэтому вполне логично, что студия привлекла трех новых специалистов, специализирующихся именно на этой области.

У некоторых из них есть опыт работы над Dead Island 2, и если вы не играли в эту игру, вот вам мини-спойлер: "в игре очень много крови". Следовательно, как минимум то, что они будут курировать эту часть игры, будет весьма кстати. Вполне возможно, что они будут участвовать в придании некоторым сценам большей реалистичности.

В Senua's Saga: Hellblade 2 пока нет даты выхода, но она выйдет на PC и Xbox Series S|X. Игра также появится в службе Game Pass во время запуска.