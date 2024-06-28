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Senua's Saga: Hellblade 2 21.05.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Фэнтези
6.9 563 оценки

Кинематографическое приключение Senua's Saga: Hellblade 2 получило хвалебный трейлер

monk70
Новости

Ожидание Senua’s Saga: Hellblade 2 было долгим, — и хотя приключенческая игра не вызвала восторга, как некоторые надеялись, она получила более чем справедливую долю похвал от критиков и зрителей. Чтобы подчеркнуть некоторые из них, Microsoft выпустила хвалебный трейлер.

Разработчик Ninja Theory мало что сказал о своих планах относительно Senua’s Saga: Hellblade 2 после выхода игры, хотя ранее в этом месяце разработчик выпустил патч с небольшими изменениями и исправлениями. В сообщениях утверждается, что следующий проект студии уже получил зеленый свет от Microsoft.

Senua’s Saga: Hellblade 2 доступна на Xbox Series X/S и ПК.

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5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
tvorog8088

Бесконечное множество видов камней)))

Единственная ассоциация с этой игрой.

2
SwiftEmilyan

Такое г у м н

1
Челодой моловек 94

Все еще висит) но поигрываю когда вообще не во что играть

1
StrelitziaReg

это как старфилд?) хвалебные оценки от ноунейм/продажних изданий?) Смешно

0
Пользователь ВКонтакте

что за оценки этому днищу , боже вв этих игрожурах работют воук дол8ае8ы их даже слушать не надо и их оценки вообще даже не интересны // The Trees

0