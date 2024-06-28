Кинематографическое приключение Senua's Saga: Hellblade 2 получило хвалебный трейлер

Ожидание Senua’s Saga: Hellblade 2 было долгим, — и хотя приключенческая игра не вызвала восторга, как некоторые надеялись, она получила более чем справедливую долю похвал от критиков и зрителей. Чтобы подчеркнуть некоторые из них, Microsoft выпустила хвалебный трейлер.
Разработчик Ninja Theory мало что сказал о своих планах относительно Senua’s Saga: Hellblade 2 после выхода игры, хотя ранее в этом месяце разработчик выпустил патч с небольшими изменениями и исправлениями. В сообщениях утверждается, что следующий проект студии уже получил зеленый свет от Microsoft.
Senua’s Saga: Hellblade 2 доступна на Xbox Series X/S и ПК.
Бесконечное множество видов камней)))
Единственная ассоциация с этой игрой.
Такое г у м н
Все еще висит) но поигрываю когда вообще не во что играть
это как старфилд?) хвалебные оценки от ноунейм/продажних изданий?) Смешно
что за оценки этому днищу , боже вв этих игрожурах работют воук дол8ае8ы их даже слушать не надо и их оценки вообще даже не интересны // The Trees