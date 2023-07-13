Сюжетный 3D-платформер Sephonie выйдет на PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One и Switch 21 июля ©

Ratalaika Games выпустит сюжетный 3D-платформер Sephonie, разработанный Analgesic Productions, для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и Switch 21 июля, сообщил издатель.

Sephonie впервые была запущена для ПК в Steam, Epic Games Store и GOG 12 апреля 2022 года.

В этом 3D-платформере-головоломке пройдите паркуром таинственные пещеры острова. Мчитесь и бегите по стенам через пышные пещеры, подземные океаны и сюрреалистичные городские пейзажи. Откройте для себя новые способности, чтобы перемещаться по каменистым уровням, или используйте существ, таких как длинноязычный Риббат, чтобы цепляться за воздух.

Три биолога отправляются на исследование необитаемых существ с острова Сефони. Но когда они приближаются к острову, внезапный шторм оставляет их кораблекрушение. Они обнаружат, что их мотивация и преданность подвергнутся испытанию, когда они путешествуют по пещерам, сталкиваясь не только с физическими проблемами, но и с проявлениями своих самых глубоких воспоминаний и мечтаний.

По мере того, как они становятся ближе друг к другу и к острову, древняя сила, зреющая глубоко в бездне острова, может угрожать их новообретенным отношениям и миру.