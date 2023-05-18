Session: Skate Sim 17.09.2019
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Скейт-симулятор Session: Skate Sim получил новый DLC с новой локацией Аквапарк

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monk70
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NACON и Creā-ture Studios объявили о появлении нового контента для Session: Skate Sim. Дополнительный контент уже доступен на Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 и ПК (Steam, Epic). Геймеры теперь могут играть на новой карте под названием «Аквапарк», которая впервые находится за пределами города.

В шести новых миссиях участвует знаменитый профессиональный скейтбордист Крис Коул. К этому новому контенту также добавлено больше настраиваемых элементов, что дает игрокам еще больше часов удовольствия от катания на скейте.

Session: Skate Sim доступна на Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, ПК (Steam, Epic) и Nintendo Switch.

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