Без всякой шумихи Ubisoft подтвердила выход The Settlers: New Allies на консолях уже завтра ©

The Settlers: New Allies дебютировала в феврале, но Ubisoft решила не рекламировать игру. Компания даже не отправила ключей на предрелизные обзоры, что, в общем-то, неудивительно, учитывая рейтинги - стратегия набрала всего 57% .

The Settlers: New Allies выйдет на консолях PlayStation, Microsoft и Nintendo уже завтра (4 июля). Игра также будет доступна на серверах Luna на Amazon.

Можем ли мы в этой ситуации ожидать лучшего качества, чем в версии для ПК? Трудно сказать. Ubisoft решила не рекламировать игру, что может говорить о том, что мы не можем рассчитывать на значительные улучшения по сравнению с версией для ПК.

Пока Ubisoft занята уничтожением великой серии, создатель первых частей The Settlers работает над Pioneers Of Pagonia, геймплейный трейлер которой обещает увлекательное зрелище для любителей серии.