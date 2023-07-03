Без всякой шумихи Ubisoft подтвердила выход The Settlers: New Allies на консолях уже завтра

The Settlers: New Allies дебютировала в феврале, но Ubisoft решила не рекламировать игру. Компания даже не отправила ключей на предрелизные обзоры, что, в общем-то, неудивительно, учитывая рейтинги - стратегия набрала всего 57% .
The Settlers: New Allies выйдет на консолях PlayStation, Microsoft и Nintendo уже завтра (4 июля). Игра также будет доступна на серверах Luna на Amazon.
Можем ли мы в этой ситуации ожидать лучшего качества, чем в версии для ПК? Трудно сказать. Ubisoft решила не рекламировать игру, что может говорить о том, что мы не можем рассчитывать на значительные улучшения по сравнению с версией для ПК.
Пока Ubisoft занята уничтожением великой серии, создатель первых частей The Settlers работает над Pioneers Of Pagonia, геймплейный трейлер которой обещает увлекательное зрелище для любителей серии.
Без всякой шумихи выпустили на ПК, без всякой шумихи игра провалилась. Теперь без всякой шумихи выпускают на консолях - ох уж эти Ubisoft, конец еще одной игровой серии, без всякой шумихи.