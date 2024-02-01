Mechanics VoiceOver выпустили русскую озвучку к Shadow Complex

Механики продолжают выкатывать релизы, в этот раз они выпустили русскую озвучку к игре Shadow Complex Remastered
Shadow Complex представляет собой игру в жанре Метроидвании в которой игрок управляет Джейсоном в подземном комплексе, побеждая враждебные силы и находя различные бонусы, которые позволяют продолжить исследование комплекса.
Механики пишут:
Рады представить вам русскую озвучку Shadow Complex Remastered. Проект уже давно находился у нас в кулуарах - и вот наконец-то дошли руки его доделать. Приятной игры!
Жду Dead Space в феврале, что бы наконец то пройти!
спрашивайте у Геймс Войс, Механики к этому не причастны
Даже не слышал об этой игре.
а когда будет озвучка gta 5 ?
Вот кстати да, яб с удовольствием перепрошел с озвучкой. Но там огромный фронт работ, хотя бы нейронкой как длс киберпанка