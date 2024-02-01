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об игре
Shadow Complex 19.08.2009
Экшен, Адвенчура, Шутер, Стелс, От третьего лица
7.6 78 оценок

Mechanics VoiceOver выпустили русскую озвучку к Shadow Complex

Алекс470

Механики продолжают выкатывать релизы, в этот раз они выпустили русскую озвучку к игре Shadow Complex Remastered

Shadow Complex представляет собой игру в жанре Метроидвании в которой игрок управляет Джейсоном в подземном комплексе, побеждая враждебные силы и находя различные бонусы, которые позволяют продолжить исследование комплекса.

Механики пишут:

Рады представить вам русскую озвучку Shadow Complex Remastered. Проект уже давно находился у нас в кулуарах - и вот наконец-то дошли руки его доделать. Приятной игры!
8
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
MythicalTiernan

Жду Dead Space в феврале, что бы наконец то пройти!

3
Алекс470

спрашивайте у Геймс Войс, Механики к этому не причастны

1
cuckold

Даже не слышал об этой игре.

3
WholeZeller

а когда будет озвучка gta 5 ?

2
Swit-vlad

Вот кстати да, яб с удовольствием перепрошел с озвучкой. Но там огромный фронт работ, хотя бы нейронкой как длс киберпанка

2