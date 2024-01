Релиз сайдскроллера Shadow of the Ninja Reborn отложен до лета

Издатели Natsume Atari и ININ Games, посовещавшись с разработчиком Tengo Project, приняли решение перенести релиз Shadow of the Ninja Reborn с ранее запланированного весеннего окна на лето.

Оригинальная KAGE Shadow of the Ninja — это боевик с боковой прокруткой на тему ниндзя, выпущенный японским разработчиком игр Natsume 10 августа 1990 года для Nintendo Entertainment System (NES). В то время игра была высоко оценена за отличное управление, инновационный экшен, хорошо продуманные уровни и адреналиновую фоновую музыку. Теперь, спустя 33 года, классическая игра готовится получить ремастер под названием Shadow of the Ninja Reborn.

В новой версии используются новые технологии для улучшения визуальной составляющей за счет более мелких деталей и более богатого содержания. Два главных героя-ниндзя, Хаяте и Каэде, были полностью переработаны, а все задники уровней и враги были перерисованы. Также были добавлены новые виды оружия дальнего боя, такие как пороховой пистолет и сюрикены для атак на большие расстояния, а также мощное оружие ближнего боя, такое как гигантская дубина и мачете.

Shadow of the Ninja Reborn разрабатывается в версиях для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Switch и PC (Steam).