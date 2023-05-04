Состоялся анонс экшен-хоррора Shadowman: Darque Legacy ©

Серия комиксов Shadowman получит свое новое воплощение, так как сегодня была анонсирована Shadowman: Darque Legacy вместе с трейлером.

Это совершенно новая игра в жанре экшен-хоррор от издателя и разработчика Blowfish Studios, и подтверждено, что она выйдет на PS5, Xbox Series X|S и ПК.

Приготовьтесь встретить свои страхи лицом к лицу с Shadowman: Darque Legacy! В этой захватывающей однопользовательской игре в жанре ужасов возьмите в руки косу новичка Shadowman Джека Бонифация, чтобы защитить человечество от ужасов Мертвой стороны. Войдите в яркий, ужасающий мир, перемещающийся между двумя плоскостями реальности, каждая из которых имеет свои собственные извращенные проблемы. Используйте смертоносное сверхъестественное оружие и жестокие приемы, сражаясь как с человеческими врагами, так и с адскими мерзостями. Благодаря интригующему повествованию и мрачной атмосфере, Shadowman предлагает незабываемые впечатления, сочетая в себе лучшее из жанров.

Согласно пресс-релизу:

Когда заговор угрожает захватить царство живых, Shadowman должен сразиться с ужасающими нечеловеческими сущностями в сложном ближнем бою. Пройдите по темному пути из мира живых в адское царство Мертвой стороны, пересекая завесу между ними. Воплотите в себе героя тьмы, чтобы преодолеть некромантическую пропасть, преодолеть подлые препятствия и заставить замолчать ужасающие угрозы, таящиеся внутри.

Последней видеоигрой из серии Shadowman была Shadowman: 2econd Coming, вышедшая на PS2 в 2002 году.