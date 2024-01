Геймдиректор Shadowrun: Dragonfall вернулся в Harebrained Schemes для работы над следующей игрой студии

Геймдиректор Shadowrun: Dragonfall и BattleTech Майк Маккейн вернулся в свою бывшую студию Harebrained Schemes, чтобы возглавить работу над следующей игрой разработчиков.

Согласно пресс-релизу, Маккейн будет работать над следующей игрой Harebrained Schemes и "следить за превращением студии в инди-студию" после ее разрыва с бывшим владельцем Paradox.

После создания Shadowrun: Dragonfall и BattleTech Маккейн покинул Harebrained Schemes и занялся сторонними проектами, получив "Оскар" в составе команды короткометражного фильма "Мальчик, крот, лиса и лошадь" (The Boy, The Mole, The Fox, and the Horse).

Он также занимался "визуальным развитием" сериала Netflix "Голубоглазый самурай" и великолепного "Человек-паук: Паутина вселенных", так что вряд ли он вернулся в Harebrained Schemes, поджав хвост от неудачи.

Маккейн заявил, что он "очень рад" вернуться в Harebrained Schemes, и что команда в настоящее время наслаждается высоким уровнем "творческого импульса" вокруг своего следующего проекта, который на момент написания статьи еще не объявлен.

Его приход связан с уходом бывшего руководителя студии Митча Гительмана, который объявил о своей отставке в конце прошлого года, хотя и останется "в качестве консультанта".

Harebrained Schemes была приобретена Paradox Interactive в 2018 году после разработки BattleTech.

Последняя совместная работа двух студий — игра The Lamplighters League, анонсированная в марте прошлого года и вышедшая в октябре того же года.

К сожалению, слабые продажи привели к тому, что генеральный директор Paradox Фредрик Вестер назвал игру "большим разочарованием", что в итоге привело к расставанию двух студий.

На данный момент мы не знаем ничего о том, что разработчик планирует делать дальше, но если это продукция Harebrained Schemes и Майка Маккейна, то она, скорее всего, будет включать в себя какой-то пошаговый тактический элемент.

Скорее всего, мы узнаем больше о новом проекте в ближайшие месяцы, так что следите за новостями, как только они появятся.