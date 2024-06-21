В GOG можно бесплатно забрать ролевую игру Shadows: Awakening

Продолжение изометрической экшен-RPG Shadows: Heretic Kingdoms, в которой битва за королевство станет еще ожесточенней. Здесь вас ждут тактические бои в реальном времени, возможность перемещаться между миром мертвых и миром живых, уникальная командная система, где один персонаж объединяет в себе различные классы героев, и более 40 часов геймплея.

После смерти членов секретного ордена Пента Нера их души были поглощены демоническими созданиями - Пожирателями, которые обладают способностью поглощать воспоминания, чтобы потом материализовывать души поверженных врагов и брать их под свой контроль. Вы возьмете на себя роль одного из этих Пожирателей. Кто возьмет вверх: его демоническая сущность или души героев, которые он поглотил? Погрузите ли вы мир во тьму или спасете? Решения принимать вам, но за них придется отвечать.