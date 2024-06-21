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Shadows: Awakening 31.08.2018
Ролевая, Тактика, Вид сверху, Фэнтези
6.9 105 оценок

В GOG можно бесплатно забрать ролевую игру Shadows: Awakening

monk70
Новости

Настало время летних распродаж для GOG, которая решила на ближайшие три дня раздать полную версию игры Shadows: Awakening от Games Farm. Это ролевая игра, являющаяся частью саги Heretic Kingdoms. Российские пользователи могут забрать игру, нажав по ссылке, заранее войдя в учётную запись GOG

Эта экшен-RPG характеризуется ставкой на игровой процесс с изометрической камерой. Действие происходит в двух связанных мирах, таких как Царство Теней демонов и монстров и смертный план, с предысторией, которая позволит вам прожить великолепное фэнтезийное приключение с мифами и легендарными существами.

Каждый из трех героев на выбор, с их соответствующими сюжетами, миссиями и диалогами, может поглотить души 14 разных персонажей, чтобы получить уникальные способности, чтобы спасти мир от большой угрозы или высвободить абсолютный хаос. При всем этом игра предлагает огромную реиграбельность, каждая из кампаний длится около 20 часов.

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