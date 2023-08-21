Для карточного рогалика Shattered Heaven стал доступен альфа-режим Roguelike

Игра представляет собой карточный рогалик. Вы можете создать три стартовые колоды (по одной для каждого из героев) и менять их во время каждого прохождения, а также влиять на саму игру. Сражайтесь с огромными монстрами в процедурно генерируемых подземельях и забирайте трофеи. Улучшайте своё снаряжение и прорабатывайте стратегию с помощью богатого древа навыков. Каждый персонаж имеет свои уникальные механики и методы ведения боя, которые можно дополнительно менять и развивать с помощью навыков и амулетов.

Ваши решения определят судьбу не только главных героев, но и всего мира игры.