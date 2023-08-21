Для карточного рогалика Shattered Heaven стал доступен альфа-режим Roguelike

Shattered Heaven, итальянский краулер по подземельям с ролевой игрой и стратегической механикой в темной фэнтезийной и постапокалиптической вселенной, в настоящее время доступный в раннем доступе в Steam, получил обновление с альфа-режимом Roguelike. Разработчик Leonardo Productions и издатель Leonardo Interactive представили новый режим, призванный улучшить базовую игру, предлагая чисто аркадный и ориентированный на игровой процесс опыт.
В режиме Roguelike искатели приключений сталкиваются с серией процедурно сгенерированных уровней, где смерть неизбежна. Игроки должны начать приключение заново, потеряв большую часть ресурсов в случае поражения в бою. Чтобы прогрессировать, обучение через неудачи является ключом к успеху благодаря высокому уровню сложности, разработанному для профессиональных игроков.