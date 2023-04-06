Sherlock Holmes: The Awakened 01.03.2007
8 86 оценок

Релизный трейлер ремейка Sherlock Holmes The Awakened

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monk70
Новости

Украинский разработчик Frogwares выпустил релизный трейлер Sherlock Holmes The Awakened в преддверии выхода игры 11 апреля 2023 года на ПК, PS4, PS5, XB1, Xbox Series X/S и Nintendo Switch..

Молодой Шерлок Холмс и Джон Ватсон вместе берутся за свое первое дело — леденящую кровь и душераздирающую тайну, в которой они сталкиваются с тайным культом, поклоняющимся Ктулху.

История представляет собой творческое переосмысление того травматического и разрушающего рассудок опыта, который молодые детективы могли пережить в этот решающий момент их отношений. Воспоминания, секреты и шрамы, которые останутся в будущем, превратят их в знаменитый, но несовершенный детективный дуэт, которым мир их знает.

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Ремейк Sherlock Holmes: The Awakened выходит 11 апреля
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Denv3r 13

Без русских сабов, надеюсь, игра провалится в продаже! Все части были как минимум с субтитрами, хотел взять, но увы...пусть сами давятся.

-1
Left4LifebyLight-Лайт

Все части были полностью озвучены на русский язык (по крайней мере, "Testamen of" ещё точно была). А сей ремейк вообще перековеркал временную линию всех игр о Ш.Х. Ведь подразумевается, что даже дело о Джеке-Потрошителе было раньше Ктулху, а в ремейке дело о Ктулху называют первым. Ну как это?.. Вопрос риторический.

А что сделали с дизайном Холмса... Ну это уже ворчание.

-2
Denv3r 13 Left4LifebyLight-Лайт

Последние 2 с субтитрами были)

1
AlexFullBeast Left4LifebyLight-Лайт
Все части были полностью озвучены на русский язык (по крайней мере, "Testamen of" ещё точно была).

Все были, но по крайней мере только одна была.

Хоть бы побежал проверить перед тем, как написать это)

0
AlexFullBeast
Без русских сабов, надеюсь, игра провалится в продаже! Все части были как минимум с субтитрами, хотел взять, но увы...пусть сами давятся.

Ничего не случилось, да? Просто так не сделали ру сабы?

-5
PunksPlay AlexFullBeast

У них заявлено куча языков, могли бы и русский сделать. На этом языке говорят не только в РФ.

1