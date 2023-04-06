Релизный трейлер ремейка Sherlock Holmes The Awakened

Украинский разработчик Frogwares выпустил релизный трейлер Sherlock Holmes The Awakened в преддверии выхода игры 11 апреля 2023 года на ПК, PS4, PS5, XB1, Xbox Series X/S и Nintendo Switch..
Молодой Шерлок Холмс и Джон Ватсон вместе берутся за свое первое дело — леденящую кровь и душераздирающую тайну, в которой они сталкиваются с тайным культом, поклоняющимся Ктулху.
История представляет собой творческое переосмысление того травматического и разрушающего рассудок опыта, который молодые детективы могли пережить в этот решающий момент их отношений. Воспоминания, секреты и шрамы, которые останутся в будущем, превратят их в знаменитый, но несовершенный детективный дуэт, которым мир их знает.
Без русских сабов, надеюсь, игра провалится в продаже! Все части были как минимум с субтитрами, хотел взять, но увы...пусть сами давятся.
Все части были полностью озвучены на русский язык (по крайней мере, "Testamen of" ещё точно была). А сей ремейк вообще перековеркал временную линию всех игр о Ш.Х. Ведь подразумевается, что даже дело о Джеке-Потрошителе было раньше Ктулху, а в ремейке дело о Ктулху называют первым. Ну как это?.. Вопрос риторический.
А что сделали с дизайном Холмса... Ну это уже ворчание.
Последние 2 с субтитрами были)
Все были, но по крайней мере только одна была.
Хоть бы побежал проверить перед тем, как написать это)
Ничего не случилось, да? Просто так не сделали ру сабы?
У них заявлено куча языков, могли бы и русский сделать. На этом языке говорят не только в РФ.