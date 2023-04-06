Релизный трейлер ремейка Sherlock Holmes The Awakened ©

Украинский разработчик Frogwares выпустил релизный трейлер Sherlock Holmes The Awakened в преддверии выхода игры 11 апреля 2023 года на ПК, PS4, PS5, XB1, Xbox Series X/S и Nintendo Switch..

Молодой Шерлок Холмс и Джон Ватсон вместе берутся за свое первое дело — леденящую кровь и душераздирающую тайну, в которой они сталкиваются с тайным культом, поклоняющимся Ктулху.

История представляет собой творческое переосмысление того травматического и разрушающего рассудок опыта, который молодые детективы могли пережить в этот решающий момент их отношений. Воспоминания, секреты и шрамы, которые останутся в будущем, превратят их в знаменитый, но несовершенный детективный дуэт, которым мир их знает.