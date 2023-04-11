Состоялся релиз ремейка Sherlock Holmes The Awakened

Шерлок Холмс возвращается к своему прежнему приключению в мифологию Ктулху, с той небольшой разницей, что у Frogwares уже гораздо больше опыта в этой теме. Квестовое приключение Sherlock Holmes The Awakened стало доступно на ПК, PS4, PS5, XB1, Xbox Series X/S и Nintendo Switch..
Студия Frogwares работает над приключениями Шерлока Холмса уже более двух десятилетий, поэтому разработчики накопили огромный опыт в этой области и точно знают, что нужно как игрокам, так и самому дуэту Холмс-Ватсон.
Продолжение истории молодого Шерлока - это первое дело, за которое Холмс и Ватсон берутся вдвоем, и оно посвящено тому, как их навсегда свяжет ужас, с которым они столкнутся. Вместе они будут расследовать и пытаться помешать гнусному культу, поклоняющемуся древнему эльдрическому богу Ктулху. Ужасные события, с которыми сталкиваются Холмс и Ватсон, закладывают основу для неразрывной связи культовой пары, а также объясняют, как Шерлок стал таким ущербным и неполноценным гением.
Если что Русского в ней нет
ничё подождём. куда торопиться?
странно, если бы он был- игра от украинского разраба.
играй на украинском, или для тебя это проблема?
лучше бы перенесли на 5.2 анрил с 4-го, подождали бы даже
денувы я так понял нету ?