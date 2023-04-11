Sherlock Holmes: The Awakened 01.03.2007
7.8 91 оценка

Состоялся релиз ремейка Sherlock Holmes The Awakened

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butcher69
Новости

Шерлок Холмс возвращается к своему прежнему приключению в мифологию Ктулху, с той небольшой разницей, что у Frogwares уже гораздо больше опыта в этой теме. Квестовое приключение Sherlock Holmes The Awakened стало доступно на ПК, PS4, PS5, XB1, Xbox Series X/S и Nintendo Switch..

Студия Frogwares работает над приключениями Шерлока Холмса уже более двух десятилетий, поэтому разработчики накопили огромный опыт в этой области и точно знают, что нужно как игрокам, так и самому дуэту Холмс-Ватсон.

Продолжение истории молодого Шерлока - это первое дело, за которое Холмс и Ватсон берутся вдвоем, и оно посвящено тому, как их навсегда свяжет ужас, с которым они столкнутся. Вместе они будут расследовать и пытаться помешать гнусному культу, поклоняющемуся древнему эльдрическому богу Ктулху. Ужасные события, с которыми сталкиваются Холмс и Ватсон, закладывают основу для неразрывной связи культовой пары, а также объясняют, как Шерлок стал таким ущербным и неполноценным гением.

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Оценки ремейка Sherlock Holmes: The Awakened в целом положительные
Оценки ремейка Sherlock Holmes: The Awakened в целом положительные
Релизный трейлер ремейка Sherlock Holmes The Awakened
Релизный трейлер ремейка Sherlock Holmes The Awakened
Новый трейлер ремейка Sherlock Holmes: The Awakened
Новый трейлер ремейка Sherlock Holmes: The Awakened
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Ely Maze

Если что Русского в ней нет

5
JohnTornton

ничё подождём. куда торопиться?

0
Alex Row

странно, если бы он был- игра от украинского разраба.

0
SkyraX

играй на украинском, или для тебя это проблема?

-1
Rorschach93

лучше бы перенесли на 5.2 анрил с 4-го, подождали бы даже

0
SkyraX

денувы я так понял нету ?

0