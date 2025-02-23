Появились новые намеки на существование ремейка Persona 4

Пока фанаты Persona с нетерпением ждут анонса Persona 6, появляются новые намеки о возможном ремейке Persona 4. После успеха Persona 3 Reload такой шаг кажется логичным для Atlus и Sega.
Недавно певица Сихоко Хирата, известная по работе над саундтреками к Persona 4, упомянула, что участвует в записи музыки для неанонсированной игры. Кроме того, она отметила несколько комментариев, напрямую связанных с Persona 4. Её работа проходила в MIT Studio в Токио, где создавались саундтреки к Persona, что усиливает подозрения.
Хотя официального подтверждения нет, ремейк Persona 4 кажется вероятным. Игра впервые вышла в 2008 году на PS2 и получила улучшенную версию Persona 4 Golden в 2012-м. В последние годы её переиздавали на современных платформах, что может быть подготовкой к полноценному ремейку.
Если утечка подтвердится, Persona 4 получит вторую жизнь на новом уровне.
Впервые прошел ее летом прошлого года, отлично играется, ремейк не нужен. Присоединяюсь к другим комментирующим, ремейкнуть стоило древние части, например вторую.
А зачем Аниме Ремейкать? Аниме по себе совершено.
Как по мне, четвёрка - одна из тех игр, которым не нужОн ремэйк. Прекрасно играется и сейчас, а если что-то хочется изменить - на помощь идут всяческие моды.
Молится стоит, чтобы Atlus наконец сделала ремейк ПЕРВЫХ частей, хотя бы вторую часть.
Воистину!
В своё время так прошел вторую часть - а оказалось, что у второй части есть ещё первая часть, причем не русифицированная. Тогда не осилил...
Лучше бы вторую.
нафиг ремейк, и так уже переиздание есть.
// Артём Савельев