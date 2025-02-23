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Persona 4 10.07.2008
Ролевая, Пошаговая
8.6 226 оценок

Появились новые намеки на существование ремейка Persona 4

butcher69
Новости

Пока фанаты Persona с нетерпением ждут анонса Persona 6, появляются новые намеки о возможном ремейке Persona 4. После успеха Persona 3 Reload такой шаг кажется логичным для Atlus и Sega.

Недавно певица Сихоко Хирата, известная по работе над саундтреками к Persona 4, упомянула, что участвует в записи музыки для неанонсированной игры. Кроме того, она отметила несколько комментариев, напрямую связанных с Persona 4. Её работа проходила в MIT Studio в Токио, где создавались саундтреки к Persona, что усиливает подозрения.

Хотя официального подтверждения нет, ремейк Persona 4 кажется вероятным. Игра впервые вышла в 2008 году на PS2 и получила улучшенную версию Persona 4 Golden в 2012-м. В последние годы её переиздавали на современных платформах, что может быть подготовкой к полноценному ремейку.

Если утечка подтвердится, Persona 4 получит вторую жизнь на новом уровне.

15
7
Persona 4
10.07.2008
Комментарии: 7
Ваш комментарий
DioMeD22

Впервые прошел ее летом прошлого года, отлично играется, ремейк не нужен. Присоединяюсь к другим комментирующим, ремейкнуть стоило древние части, например вторую.

6
Беккер5443

А зачем Аниме Ремейкать? Аниме по себе совершено.

0
McAlistair

Как по мне, четвёрка - одна из тех игр, которым не нужОн ремэйк. Прекрасно играется и сейчас, а если что-то хочется изменить - на помощь идут всяческие моды.

Молится стоит, чтобы Atlus наконец сделала ремейк ПЕРВЫХ частей, хотя бы вторую часть.

5
xawoca
хотя бы вторую часть.

Воистину!
В своё время так прошел вторую часть - а оказалось, что у второй части есть ещё первая часть, причем не русифицированная. Тогда не осилил...

0
Pravdarub

Лучше бы вторую.

2
Беккер5443

нафиг ремейк, и так уже переиздание есть.

1
Пользователь ВКонтакте

// Артём Савельев

-6