Появились новые намеки на существование ремейка Persona 4

Пока фанаты Persona с нетерпением ждут анонса Persona 6, появляются новые намеки о возможном ремейке Persona 4. После успеха Persona 3 Reload такой шаг кажется логичным для Atlus и Sega.

Недавно певица Сихоко Хирата, известная по работе над саундтреками к Persona 4, упомянула, что участвует в записи музыки для неанонсированной игры. Кроме того, она отметила несколько комментариев, напрямую связанных с Persona 4. Её работа проходила в MIT Studio в Токио, где создавались саундтреки к Persona, что усиливает подозрения.

Хотя официального подтверждения нет, ремейк Persona 4 кажется вероятным. Игра впервые вышла в 2008 году на PS2 и получила улучшенную версию Persona 4 Golden в 2012-м. В последние годы её переиздавали на современных платформах, что может быть подготовкой к полноценному ремейку.

Если утечка подтвердится, Persona 4 получит вторую жизнь на новом уровне.