Продажи Persona 5 превысили 10 миллионов копий

Компания Atlus сообщила, что совокупные мировые продажи Persona 5, включающие обычное и Royal-издание, достигли 10,4 миллиона копий по состоянию на конец августа. Миллион копий пришёлся на Persona 5 Royal в Японии.

Общие продажи серии Persona в свою очередь превышают 27 миллионов копий - об этом стало известно в конце июля.

Студия поблагодарила фанатов и объявила о начале распродажи некоторых игр серии в PS Store и eShop со скидками до 70%. Следующей игрой в серии станет Persona 4 Revival - ремейк Persona 4.