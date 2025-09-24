ЧАТ ИГРЫ
Persona 5 Royal 04.04.2017
Ролевая, Пошаговая, От третьего лица
8.9 804 оценки

Продажи Persona 5 превысили 10 миллионов копий

AceTheKing AceTheKing

Компания Atlus сообщила, что совокупные мировые продажи Persona 5, включающие обычное и Royal-издание, достигли 10,4 миллиона копий по состоянию на конец августа. Миллион копий пришёлся на Persona 5 Royal в Японии.

Общие продажи серии Persona в свою очередь превышают 27 миллионов копий - об этом стало известно в конце июля.

Студия поблагодарила фанатов и объявила о начале распродажи некоторых игр серии в PS Store и eShop со скидками до 70%. Следующей игрой в серии станет Persona 4 Revival - ремейк Persona 4.

12
4
Комментарии:  4
firefox0047

Анимешники это золотая жила

5
Vurdalak

Че с персон на пс4 с русским переводом?

Геральт Батькович

ничё

-zotik-

На консоли нет русика, но на эмуле можно найти с русским. В ремейк 3й русский добавили если будет в ремейке 4ки русский можно тогда и в 5ке ждать