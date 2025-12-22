Critical Role поможет AdHoc studio в работе над вторым сезоном Dispatch

Ранее многие опасались, что работа над новой игрой AdHoc по вселенной Critical Role «Exandria» поставит точку на втором сезоне Dispatch. Однако генеральный директор компании Critical Role, Трэвис Уиллингем, публично заявил, что их команда также хочет как можно скорее увидеть второй сезон.



По словам Уиллингема, уже сейчас активно ведутся переговоры о том, как совместить оба проекта и правильно расставить приоритеты. Это указывает на то, что Critical Role, сыгравшее ключевую роль в выпуске первого сезона, готово поддержать AdHoc в любом решении.



Но окончательное слово остаётся за AdHoc.Тем не менее, публичная поддержка со стороны влиятельного партнёра значительно увеличивает шансы на то, что фанаты получат продолжение истории.