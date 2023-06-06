Bullet Hell-шутер Shinorubi выходит на консолях и физических носителях в четвертом квартале 2023 года ©

Shinorubi, игра в жанре Bullet Hell, вдохновленная японской классикой от разработчика Last Boss 88 и издателя Red Art Games, будет перенесена на консоли в четвертом квартале 2023 года вместе с физическими изданиями. Предварительные заказы на новые версии станут доступны в этот четверг, 8 июня 2023 года, хотя точная дата выпуска портов не подтверждена.

Shinorubi уже доступна на ПК в Steam. Новые платформы будут включать Nintendo Switch, PlayStation 4 и PlayStation 5. Физические версии добавят как Deluxe Edition, так и Pink Edition. Будет выпущено 300 копий Deluxe Edition для каждой платформы с уникальной коробкой, плакатом и акриловой подставкой.

Тем не менее, изюминкой физического релиза, безусловно, является Pink Edition, который включает стилбук, двусторонний постер и компакт-диск с саундтреком к игре. Для этого издания также было предварительное изображение, которое будет доступно исключительно для Nintendo Switch: