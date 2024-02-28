В THQ Nordic развенчали слухи о ремейке Shrek 2: The Game

Компания THQ Nordic внезапно объявила о возрождении популярной игры позапрошлого десятилетия Epic Mickey, анонсировав обновленную версию. Многие геймеры были вдохновлены этим и легко поверили в неправдивые слухи о том, что издатель собирается вернуть всю свою классическую линейку игр по мультфильмам, среди которых будет и Шрек. Неправдивые утечки охватили интернет так сильно, что в ситуацию пришлось вмешаться лично представителям THQ Nordic.

В социальных сетях все чаще стали говорить о якобы ремейке Shrek 2: The Game, над которым работает THQ Nordic. Источником слуха послужил пользователь под ником brianh418, который заявил, что имеет связи в компании и знаком с их планами. Несмотря на то, что инсайдер не предоставил подтверждения своих слов, многие пользователи ему охотно поверили, так как хотят возвращение игр про Шрека.

В THQ Nordic призвали пользователей быть осмотрительными и не верить на слово инсайдерам, которые лишь хотят угодить желаниям фанатов. Как отметили в компании, они ценят и любят свое наследие классических игр, включая Shrek 2: The Game, однако сейчас они не работают над созданием обновленной версии или ремейка. Издатель предлагает следить только за официальными анонсами и сконцентрироваться на уже известных играх.