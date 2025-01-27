Firaxis отметит запуск глобальной стратегии Civilization 7 специальным турниром

Firaxis готовится к выходу долгожданной Civilization 7 и объявила о проведении особого мероприятия — Civ World Summit. Этот живой турнир по новой части серии состоится 8 февраля в игровой зоне Xperion в Гамбурге. Весь ивент будет транслироваться в прямом эфире и обещает подарить игрокам несколько одновременно приятных и важных анонсов.

В турнире примут участие пять выдающихся членов сообщества Civilization, которые сразятся друг с другом в мультиплеерной битве. Организаторы пока не раскрывают имён участников, но известно, что ведущими станут менеджер сообщества Firaxis Сара Энгель и популярный создатель контента PotatoMcWhiskey. Для зрителей, которые будут смотреть мероприятие на Twitch, Firaxis подготовила приятный бонус — Twitch-дроп в виде косметического предмета «знамя кавалерийской атаки», который украсит игровой профиль. Чтобы получить его, нужно наблюдать за трансляцией на официальном канале Firaxis Games или на одном из каналов-партнёров.

Кроме того, разработчики обещают «увлекательное объявление» во время мероприятия. Пока неизвестно, что именно готовит Firaxis, но, вероятно, речь пойдёт о планах на развитие Civilization 7 после релиза. Авторы могут рассказать о первых крупных обновлениях для игры или раскрыть планы на DLC.

Те, кто окажется в Гамбурге, смогут посетить событие лично — билеты на него стоят всего 5 евро. Для остальных мероприятие будет доступно в прямом эфире на Twitch, YouTube и других площадках.

Civilization 7 выйдет на ПК и консолях уже 11 февраля 2025 года.