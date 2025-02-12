Sid Meier's Civilization 7 получила релизный трейлер

Firaxis Games выпустила релизный трейлер глобальной 4X-стратегии Civilization 7. В ролике показаны чудеса света, включая Международную космическую станцию.
Несмотря на ожидания, пиковый онлайн Civilization 7 в Steam оказался ниже предыдущих частей. Тем не менее, проект предлагает глубокий игровой процесс: игроки смогут строить города, развивать культуру и экономику, создавать армии и расширять свою цивилизацию. У каждой нации есть уникальные особенности, делающие каждое прохождение неповторимым.
Civilization 7 уже доступна на PC, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch.
И судя по продажам он же и посмертный.
и какие же продажи у игры? Дай инфу по цифрам пожалуйста
Вот тебе ссылка на новость и гугл в помощь, никто тебе не обязан ничего искать и что-то доказывать, ты не пуп земли а просто никто чтобы тратить на тебя время.https://www.playground.ru/sid_meiers_civilization_7/news/denuvo_ne_pomogla_pikovyj_onlajn_sid_meiers_civilization_7_v_steam_okazalsya_nizhe_predyduschih_chastej-1752623
Ппц ты токсичный, человек вежливо попросил
Да просто задолбали бояре которым лень лишний раз в гугл полезть и найти инфу, все им блин должны что-то доказывать, все им обязаны инфу искать потому что у них беспомощных лапки. Таких шлю нахер сразу ибо ни кому ничего не должен.
Сильно спорное заявление. Мне кажется не малую часть тут сыграла цена. Предыдущие части стоили 60 баксов. Тут же, вопреки здравому смыслу 80 долларов за базовую версию или 6200 в России. Это..... Мягко говоря дофига. При условии что кидмо Кам 2 стоит 5, ассасин 5, спидер Ман 2 5. А тут 6,200 нафиг
Очень дорого. За голую цивилизацию. Имхо, я бы с удовольствием поиграл, но подожду скидку. 6к при условии кучи длс. При этом, обожаю 5, но не особо зашла 6
Подожду, пусть пока бета-тестеры поиграют
+1
Судя по ролику очеледной "Ром тотал вар"?
Походу, ты серию total war в глаза никогда не видел.
Видел, играл. Потому и говорю..
Сравнивать Civilization с Rome: Total War это сильно. Единственное что их обьединяет это то что обе пошаговые.
Ну на видео внешне они мало чем отличаются