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Sid Meier's Civilization 7 11.02.2025
Стратегия, Глобальная стратегия, Пошаговая
7 122 оценки

Sid Meier's Civilization 7 получила релизный трейлер

butcher69
Новости

Firaxis Games выпустила релизный трейлер глобальной 4X-стратегии Civilization 7. В ролике показаны чудеса света, включая Международную космическую станцию.

Denuvo не помогла: пиковый онлайн Sid Meier's Civilization 7 в Steam оказался ниже предыдущих частей

Несмотря на ожидания, пиковый онлайн Civilization 7 в Steam оказался ниже предыдущих частей. Тем не менее, проект предлагает глубокий игровой процесс: игроки смогут строить города, развивать культуру и экономику, создавать армии и расширять свою цивилизацию. У каждой нации есть уникальные особенности, делающие каждое прохождение неповторимым.

Civilization 7 уже доступна на PC, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch.

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Комментарии: 16
Ваш комментарий
Destroited
Sid Meier's Civilization 7 получила релизный трейлер

И судя по продажам он же и посмертный.

1
Anton Vasiljev

и какие же продажи у игры? Дай инфу по цифрам пожалуйста

0
Destroited Anton Vasiljev

Вот тебе ссылка на новость и гугл в помощь, никто тебе не обязан ничего искать и что-то доказывать, ты не пуп земли а просто никто чтобы тратить на тебя время.https://www.playground.ru/sid_meiers_civilization_7/news/denuvo_ne_pomogla_pikovyj_onlajn_sid_meiers_civilization_7_v_steam_okazalsya_nizhe_predyduschih_chastej-1752623

-3
NewKidsTurbo Destroited

Ппц ты токсичный, человек вежливо попросил

1
Destroited NewKidsTurbo

Да просто задолбали бояре которым лень лишний раз в гугл полезть и найти инфу, все им блин должны что-то доказывать, все им обязаны инфу искать потому что у них беспомощных лапки. Таких шлю нахер сразу ибо ни кому ничего не должен.

-4
Scerkrou7

Сильно спорное заявление. Мне кажется не малую часть тут сыграла цена. Предыдущие части стоили 60 баксов. Тут же, вопреки здравому смыслу 80 долларов за базовую версию или 6200 в России. Это..... Мягко говоря дофига. При условии что кидмо Кам 2 стоит 5, ассасин 5, спидер Ман 2 5. А тут 6,200 нафиг

0
Scerkrou7

Очень дорого. За голую цивилизацию. Имхо, я бы с удовольствием поиграл, но подожду скидку. 6к при условии кучи длс. При этом, обожаю 5, но не особо зашла 6

0
NewKidsTurbo

Подожду, пусть пока бета-тестеры поиграют

0
Anton Vasiljev

+1

-1
Sidorovich12

Судя по ролику очеледной "Ром тотал вар"?

-2
Scerkrou7

Походу, ты серию total war в глаза никогда не видел.

1
Sidorovich12 Scerkrou7

Видел, играл. Потому и говорю..

-1
Destroited

Сравнивать Civilization с Rome: Total War это сильно. Единственное что их обьединяет это то что обе пошаговые.

-1
Sidorovich12 Destroited

Ну на видео внешне они мало чем отличаются

-1