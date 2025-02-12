Sid Meier's Civilization 7 получила релизный трейлер

Firaxis Games выпустила релизный трейлер глобальной 4X-стратегии Civilization 7. В ролике показаны чудеса света, включая Международную космическую станцию.

Несмотря на ожидания, пиковый онлайн Civilization 7 в Steam оказался ниже предыдущих частей. Тем не менее, проект предлагает глубокий игровой процесс: игроки смогут строить города, развивать культуру и экономику, создавать армии и расширять свою цивилизацию. У каждой нации есть уникальные особенности, делающие каждое прохождение неповторимым.

Civilization 7 уже доступна на PC, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch.