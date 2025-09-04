В студии разработчике Civilization 7, Firaxis прошла волна сокращений

Студия Firaxis Games, ответственная за разработку Civilization 7, объявила о сокращениях персонала. Первые сообщения об увольнениях появились в социальных сетях — о потере работы заявили сценарист Эмма Кидвелл, продюсер Майя H, ведущий художник по персонажам Мэттью Дэвис и несколько других сотрудников.

Кидвелл уточнила, что занималась написанием лидеров и цивилизаций для Civilization VII, а также работала над персонажами Дэдпула и Шторм в Marvel’s Midnight Suns. Майя H отметила, что работа в Firaxis была для неё «лучшей в жизни».

Издатель 2K подтвердил информацию, пояснив, что увольнения связаны с реструктуризацией:

«Мы можем подтвердить, что сегодня в Firaxis прошли сокращения. Это часть перестройки, направленной на оптимизацию процессов разработки для большей гибкости, креативности и командной работы», — говорится в заявлении.

Пока не сообщается, сколько сотрудников затронула эта волна. Представители СМИ уже направили запросы, и при появлении дополнительной информации компания пообещала поделиться подробностями.

Напомним, Civilization 7 вышла в феврале 2025 года и принесла в серию новую систему «Эпох», которая вызвала смешанную реакцию у игроков. Ранее глава Take-Two Штраус Зельник признал, что релиз игры сопровождался трудностями, но отметил, что подобное нередко случается с проектами этой франшизы.