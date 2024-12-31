Sifu - новая игра в праздничной раздаче Epic Games Store

Известный инсайдер billbil-kun сообщил, что 14-й игрой в праздничной бесплатной раздаче игр станет кунг-фу боевик Sifu от студии Sloclap. Игру можно получить всего лишь в течение 24 часов – с 31 декабря 2024 года 19:00 МСК до 1 января 2025 года 19:00 МСК. Добавив игру в свою библиотеку EGS, она останется у вас навсегда.

Sifu рассказывает историю мастера кунг-фу, чья семья была убита, когда он был еще молодым человеком. Главный герой годами тренировался, чтобы отомстить виновникам преступления, и теперь намеревается окончательно их устранить.