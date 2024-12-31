Sifu - новая игра в праздничной раздаче Epic Games Store

Известный инсайдер billbil-kun сообщил, что 14-й игрой в праздничной бесплатной раздаче игр станет кунг-фу боевик Sifu от студии Sloclap. Игру можно получить всего лишь в течение 24 часов – с 31 декабря 2024 года 19:00 МСК до 1 января 2025 года 19:00 МСК. Добавив игру в свою библиотеку EGS, она останется у вас навсегда.
Sifu рассказывает историю мастера кунг-фу, чья семья была убита, когда он был еще молодым человеком. Главный герой годами тренировался, чтобы отомстить виновникам преступления, и теперь намеревается окончательно их устранить.
Я так понял этот год проклят до конца.
Следующий тоже и не только в играх
Хм игра у которых будет знатно полыхать, ну хоть не повторка.
да не - проходил, пофиг было - но что показывали и что вышла - разница дикая.
Нам это надо?
неа, ое на торах лежит ненужный
Крутой бит эм ап. Опять же для тех, кто умеет играть, т.к игра сложновата
Похоже многим надо голодные уже накинулись.
Есть такое, с первого раза на самой сложной сложности не пройдёшь. Особенно меня подбешивали подвисания в некоторых уровнях. Однако, бои реально классные и боссы заставляют головой подумать и изучать их тактики.
Хватило 10-ти минут. Норм забрал.
Хоть что то путнее, наконец
был второй Ghostrunner
// Азамат Шехов
Сифа
Мэд прошёл и малютки смогут - налетай.
Примерно то чувство, когда предвкушал норм подарок- а подарили носки.
тебе кто то, что то должен или обязан?
Обиженные на своем посту.
Если не обязан, значит не надо делать вид, что это подарок, а не обычная подачка пиджаков
так не давайте не чего - чё за высроподачки
его давно уже на торренте раздают.