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Sifu 08.02.2022
Экшен, Файтинг, Инди, От третьего лица
7.7 568 оценок

Sifu - новая игра в праздничной раздаче Epic Games Store

monk70
Новости

Известный инсайдер billbil-kun сообщил, что 14-й игрой в праздничной бесплатной раздаче игр станет кунг-фу боевик Sifu от студии Sloclap. Игру можно получить всего лишь в течение 24 часов – с 31 декабря 2024 года 19:00 МСК до 1 января 2025 года 19:00 МСК. Добавив игру в свою библиотеку EGS, она останется у вас навсегда.

Sifu рассказывает историю мастера кунг-фу, чья семья была убита, когда он был еще молодым человеком. Главный герой годами тренировался, чтобы отомстить виновникам преступления, и теперь намеревается окончательно их устранить.

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21
Комментарии: 21
Ваш комментарий
jax baron

Я так понял этот год проклят до конца.

11
DauntingQamra

Следующий тоже и не только в играх

2
kotasha

Хм игра у которых будет знатно полыхать, ну хоть не повторка.

6
jax baron

да не - проходил, пофиг было - но что показывали и что вышла - разница дикая.

0
LuckyСat

Нам это надо?

1
jax baron

неа, ое на торах лежит ненужный

-4
Гамер132

Крутой бит эм ап. Опять же для тех, кто умеет играть, т.к игра сложновата

3
kotasha

Похоже многим надо голодные уже накинулись.

0
JKarter Гамер132

Есть такое, с первого раза на самой сложной сложности не пройдёшь. Особенно меня подбешивали подвисания в некоторых уровнях. Однако, бои реально классные и боссы заставляют головой подумать и изучать их тактики.

1
JustA_NiceGuy kotasha

Хватило 10-ти минут. Норм забрал.

1
BAZKIN

Хоть что то путнее, наконец

1
LordAscarot

был второй Ghostrunner

2
Пользователь ВКонтакте

// Азамат Шехов

0
Nick1906

Сифа

-2
MLShadow

Мэд прошёл и малютки смогут - налетай.

-2
Alex Row

Примерно то чувство, когда предвкушал норм подарок- а подарили носки.

-5
Whiskey_40Vol

тебе кто то, что то должен или обязан?

-3
Миханик Шестеренкин

Обиженные на своем посту.

-2
DauntingQamra Whiskey_40Vol

Если не обязан, значит не надо делать вид, что это подарок, а не обычная подачка пиджаков

1
jax baron Whiskey_40Vol

так не давайте не чего - чё за высроподачки

0
islamelmurzaev

его давно уже на торренте раздают.

-7