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об игре
Silent Hill 19.02.2009
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
8.9 322 оценки

25 лет назад вышла Silent Hill, которая изменила понимание и чувство страха

monk70
Новости

Нам всем нравится отмечать юбилеи любимых произведений, особенно когда это что-то особенное и количество лет значительное. Сегодня отмечается 25-летие Silent Hill, легендарного хоррора на выживание от Konami.

Для многих игроков первая Silent Hill была, есть и всегда будет одной из самых любимых игр ужасов всех времен, и одна из главных причин — то, как она заставила нас испытывать страх через Гарри Мэйсона, приехавшего в город, чтобы исполнить желание своей дочери Шерил. Начало кошмара, который мы никогда не забудем.

Когда Silent Hill появилась в Северной Америке в 24 февраля 1999 года, игроки уже много лет наслаждались ужасами в видеоиграх. Однако Team Silent смогла подойти к этому жанру совершенно иначе, чем мы привыкли, поскольку это игра, в которой настоящая паника проецируется из разума главного героя.

Измученный персонаж, который бесцельно бродит в поисках ответов и которому каким-то образом удается заставить человека, держащего контроллер, испытать то же самое ощущение. Потому что в Silent Hill мы часто приходим к выводу, что самое страшное в его монстрах не возможность того, что они нас убьют, а то, чем они являются на самом деле.

Silent Hill — это игра, которая, как и многие другие, устарела, и, как очевидно, некоторые игровые аспекты не сохранились должным образом с течением времени. Но есть один элемент, который не стал хуже по сравнению с другими играми нынешнего времени, а стал лучше, как если бы это было хорошее вино: ресурсы, которые оно использует, чтобы заманить нас в ловушку настоящего кошмара.

Радио, устройство, которое есть почти у каждого из нас дома, действует как детектор монстров. Одного звукового сигнала нам достаточно, чтобы насторожиться и почувствовать потребность бежать. Сирена – недвусмысленный признак того, что вот-вот произойдет что-то ужасное. Переход в иной план мира, который имеет и визуально, и звуково индустриальный тон, который почему-то пугает нас, но мы не можем остановиться и подумать, что нет смысла пугаться, увидев ржавый забор.

Но мы пугаемся; Все это пугает нас и по каким-то причинам мы входим в состояние беспокойства, из которого практически невозможно выйти. Потому что, как и в случае с Гарри, как только цикл начинается, не имеет значения, ночь сейчас, день, находимся ли мы внутри больницы Алхемилла или посреди проспекта без каких-либо следов монстров. Все перестает иметь значение, но страх никогда не уходит.

47
31
Комментарии: 31
Ваш комментарий
Lvinomord

Да....первая плойка,школа ночью,корявый перевод с диска и жуткая атмосфера.Первая часть было отличной. Жаль,что не с неё начали....(

17
Unicorling

Ого, барсик раз личная плойка была )

0
DestryDes

Ох корявый перевод и пианино, я еле выпросил у старших ребят книгу с прохождением, что бы одним глазом поглядеть что делать.

0
hpi

Купил диск на ринке. Вижу мужик с трубой нарисован. У самого пс1 не было у знакомого была. Пошел к нему. Ипать. Потом ночь, домой через посадку и карьер и только треснула ветка я как дал дёру всю дорогу домой бежал.

12
SEV DRAKE

испугался?)

2
Alpha_Visky SEV DRAKE
5
Unicorling

Хорошо что тогда второй части не было

0
hpi SEV DRAKE

Ну да. Ми тогда до школы дошли. Там ещё загадка с пианино была.

1
Нейтан Дрейк Unicorling

Первая пострашнее была, там птеродактили визжащие как свиньи есть.

1
sinmaxxx

бессмертная классика, которую я бы поставил выше первого резика. кроме отличной хоррор составляющей, игра еще могла похвастаться впечатлящим тех. состоянием и давала на обследование игроку целый город.

5
Unicorling

Я её играл уже после 4й на эмуляторе, уже не те впечатления были конечно, первой частью у меня стала вторая. Та как в игротеку во времена пс1 мы ходили с друзьями, в такие игры поиграть не удавалось

2
kurskiy

Сейчас как раз читаю "Silent Hill. Навстречу ужасу. Игры и теория страха" Бернара Перрона. "Тяжело" читается местами, но как исследование хоррора, как жанра, на основе SH - очень неплохо :)

2
Brock_Harrison

да SH вовсе не хоррор даже а артхаусная игра, хотите хоррора реального то dead space, alien isolation, fear, вот это настоящие хорроры а не эта тягомотина для консольщиков.

-6
Poenitens Brock_Harrison

Смешно конечно)

0
Brock_Harrison Poenitens

что смешного то?

-3
Rorschach93

вот ей ремейк необходим, как и ремастер Downpour и Shattered Memories

1
xion76

Резидент научил меня убивать всех зомби в округе, СХ бегать мимо них) Глубокая игра, атмосфера и лор в целом.

1
Нейтан Дрейк

В первом Сайленте на Харде фиг оббежишь мелких с ножами в школе.

0
Xstranger
1
Аналиус

помню от этой игры очко зажалось а от резидент разжалось

1
azusuguwa

Прям лет лет назад?

0
Аспиринчик

Я очень жду ремейк первой части. Konami делает странные вещи со свой франшизой. Остаётся надеяться, что ремейк второй части окупиться, и тогда уже выкатят переиздание оригинала.

0
matrixua

одна с первых играх на оригинальной первой плойки с японии еще в 12 лет , игра шедевр

0
Гомер11
Спойлер
0
YgrekD

Я вот проходил её раза пять. И только на пятый раз удалось открыть самую хорошую концовку. 25 лет... офигеть. В первый раз начал проходить в 2013г. Тогда залпом прошёл первые четыре части, а до этого прошёл "SH - Homecoming" - просто своё знакомство начал с этой игры. И вот сейчас буду 6-ой раз проходить.

0
Sidiusz

Homecoming была классной, кто бы что не говорил

(хотя я сомневаюсь в своих словах после недавного пробного пробега в неё, спустя столько лет)

0
Pravdarub

Первая как была так и осталась самой страшной. Потом третья и четвёртая.

0
VovanVV1982

с юбилеем. надеюсь будет ремейк 1й

-1
Б.С. Швейк

Ощем, накатил я тут недавно во... эмуляторы пс и прошел сайлент хилы 1 и 2. Патетик мем. С резидентом ни в какое сравнение. Говорили про какую то атмосферу, ужосывштаныналожешь. Кроме музыки ничего интересного.

-2
Poenitens

Что ж, кому-то не дано)

4