25 лет назад вышла Silent Hill, которая изменила понимание и чувство страха

Нам всем нравится отмечать юбилеи любимых произведений, особенно когда это что-то особенное и количество лет значительное. Сегодня отмечается 25-летие Silent Hill, легендарного хоррора на выживание от Konami.
Для многих игроков первая Silent Hill была, есть и всегда будет одной из самых любимых игр ужасов всех времен, и одна из главных причин — то, как она заставила нас испытывать страх через Гарри Мэйсона, приехавшего в город, чтобы исполнить желание своей дочери Шерил. Начало кошмара, который мы никогда не забудем.
Когда Silent Hill появилась в Северной Америке в 24 февраля 1999 года, игроки уже много лет наслаждались ужасами в видеоиграх. Однако Team Silent смогла подойти к этому жанру совершенно иначе, чем мы привыкли, поскольку это игра, в которой настоящая паника проецируется из разума главного героя.
Измученный персонаж, который бесцельно бродит в поисках ответов и которому каким-то образом удается заставить человека, держащего контроллер, испытать то же самое ощущение. Потому что в Silent Hill мы часто приходим к выводу, что самое страшное в его монстрах не возможность того, что они нас убьют, а то, чем они являются на самом деле.
Silent Hill — это игра, которая, как и многие другие, устарела, и, как очевидно, некоторые игровые аспекты не сохранились должным образом с течением времени. Но есть один элемент, который не стал хуже по сравнению с другими играми нынешнего времени, а стал лучше, как если бы это было хорошее вино: ресурсы, которые оно использует, чтобы заманить нас в ловушку настоящего кошмара.
Радио, устройство, которое есть почти у каждого из нас дома, действует как детектор монстров. Одного звукового сигнала нам достаточно, чтобы насторожиться и почувствовать потребность бежать. Сирена – недвусмысленный признак того, что вот-вот произойдет что-то ужасное. Переход в иной план мира, который имеет и визуально, и звуково индустриальный тон, который почему-то пугает нас, но мы не можем остановиться и подумать, что нет смысла пугаться, увидев ржавый забор.
Но мы пугаемся; Все это пугает нас и по каким-то причинам мы входим в состояние беспокойства, из которого практически невозможно выйти. Потому что, как и в случае с Гарри, как только цикл начинается, не имеет значения, ночь сейчас, день, находимся ли мы внутри больницы Алхемилла или посреди проспекта без каких-либо следов монстров. Все перестает иметь значение, но страх никогда не уходит.
Да....первая плойка,школа ночью,корявый перевод с диска и жуткая атмосфера.Первая часть было отличной. Жаль,что не с неё начали....(
Ого, барсик раз личная плойка была )
Ох корявый перевод и пианино, я еле выпросил у старших ребят книгу с прохождением, что бы одним глазом поглядеть что делать.
Купил диск на ринке. Вижу мужик с трубой нарисован. У самого пс1 не было у знакомого была. Пошел к нему. Ипать. Потом ночь, домой через посадку и карьер и только треснула ветка я как дал дёру всю дорогу домой бежал.
испугался?)
Хорошо что тогда второй части не было
Ну да. Ми тогда до школы дошли. Там ещё загадка с пианино была.
Первая пострашнее была, там птеродактили визжащие как свиньи есть.
бессмертная классика, которую я бы поставил выше первого резика. кроме отличной хоррор составляющей, игра еще могла похвастаться впечатлящим тех. состоянием и давала на обследование игроку целый город.
Я её играл уже после 4й на эмуляторе, уже не те впечатления были конечно, первой частью у меня стала вторая. Та как в игротеку во времена пс1 мы ходили с друзьями, в такие игры поиграть не удавалось
Сейчас как раз читаю "Silent Hill. Навстречу ужасу. Игры и теория страха" Бернара Перрона. "Тяжело" читается местами, но как исследование хоррора, как жанра, на основе SH - очень неплохо :)
да SH вовсе не хоррор даже а артхаусная игра, хотите хоррора реального то dead space, alien isolation, fear, вот это настоящие хорроры а не эта тягомотина для консольщиков.
Смешно конечно)
что смешного то?
вот ей ремейк необходим, как и ремастер Downpour и Shattered Memories
Резидент научил меня убивать всех зомби в округе, СХ бегать мимо них) Глубокая игра, атмосфера и лор в целом.
В первом Сайленте на Харде фиг оббежишь мелких с ножами в школе.
помню от этой игры очко зажалось а от резидент разжалось
Прям лет лет назад?
Я очень жду ремейк первой части. Konami делает странные вещи со свой франшизой. Остаётся надеяться, что ремейк второй части окупиться, и тогда уже выкатят переиздание оригинала.
одна с первых играх на оригинальной первой плойки с японии еще в 12 лет , игра шедевр
Я вот проходил её раза пять. И только на пятый раз удалось открыть самую хорошую концовку. 25 лет... офигеть. В первый раз начал проходить в 2013г. Тогда залпом прошёл первые четыре части, а до этого прошёл "SH - Homecoming" - просто своё знакомство начал с этой игры. И вот сейчас буду 6-ой раз проходить.
Homecoming была классной, кто бы что не говорил
(хотя я сомневаюсь в своих словах после недавного пробного пробега в неё, спустя столько лет)
Первая как была так и осталась самой страшной. Потом третья и четвёртая.
с юбилеем. надеюсь будет ремейк 1й
Ощем, накатил я тут недавно во... эмуляторы пс и прошел сайлент хилы 1 и 2. Патетик мем. С резидентом ни в какое сравнение. Говорили про какую то атмосферу, ужосывштаныналожешь. Кроме музыки ничего интересного.
Что ж, кому-то не дано)