Авторитетный инсайдер уверен в качестве ремейка Silent Hill 2, однако он не будет раскрывать детали игры ©

Осенью прошлого года компания Konami обрадовала игроков долгожданным анонсом ремейка Silent Hill 2, которым будет заниматься опытная студия Bloober Team. Презентация обновленного издания и комментарии разработчиков вселяли надежду на скорый выпуск проекта, однако даже после летних игровых анонсов мы по-прежнему не знаем примерной даты релиза. Для всех беспокойных игроков появились обнадеживающие комментарии от авторитетного инсайдер, который призвал пользователь набраться терпения.

Автор утечек под ником Dusk Golem, который первый заявил о существовании ремейка Silent Hill 2, в своем последнем сообщении решил немного успокоить поклонников серии. Он отметил, что понимает нарастающее беспокойство в сообществе из-за отсутствия информации. У него есть несколько интересных подробностей об обновленном хорроре, однако он не станет делиться ими. По его словам, он отдает все на откуп разработчиков и Konami, позволив им самостоятельно готовить сюрпризы для игроков.

Несмотря на это Dusk Golem заверил, что остается убежден в хорошем качестве Silent Hill 2 от Bloober Team. По словам инсайдера, команде разработчиков предстоит справиться со множеством "препятствий" однако он оптимистично смотрит выход ремейка. А еще он считает, что ремейк "на 100% больше", чем оригинальная игра.

Ремейк Silent Hill 2 создается для ПК и консолей PlayStation.