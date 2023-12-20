Bloober Team получила свою первую награду за ремейк Silent Hill 2

Долгожданное возрождение культовой хоррор-франшизы Silent Hill было анонсировано в октябре 2022 года. Тогда нам представили первый взгляд на обновленную версию Silent Hill 2 на движке Unreal Engine 5, над которой работает польская студия Bloober Team. Спустя больше года после анонса игры, нам до сих пор неизвестна даже приблизительная дата выхода, но разработчики получили свою первую награду.

Студия Bloober Team была удостоена приза от ассоциации критиков и профессионалов игровой индустрии в рамках The Horror Game Awards 2023. Разработчики победили в номинации "Самая ожидаемая игра" за предстоящий ремейк Silent Hill 2. Жюри премии считает, что возвращение этой культовой игры является наиболее захватывающим моментом для всего жанра ужасов. Несмотря на то, что информации о игре пока немного, фанаты не прекращают ожидать и обсуждать её даже сейчас.

В Bloober Team поблагодарили поклонников за поддержку и вновь напомнили, что они не занимаются продвижением игры. Этим занимается исключительно Konami, в то время как студия усердно работает над разработкой игры.

"Мы знаем, как сильно ждут этой игры фанаты, и разделяем их энтузиазм и волнение", — заявили в Bloober Team.