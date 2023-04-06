Дата выхода ремейка Silent Hill 2 будет объявлена в июне ©

Утомительное ожидание возвращения одного из самых культовых хорроров в игровой индустрии уже скоро подойдет к концу. В обозримом будущем должен состоится релиз ремейка Silent Hill 2 от студии Bloober Team, точная дата выхода игры станет известна в начале этого лета. На это намекает внезапное обновление страницы игры в Steam и подтверждает авторитетный инсайдер.

Как сообщается, всего несколько часов назад в цифровом магазине Steam статус выхода ремейка Silent Hill 2 был изменен с TBA на "Скоро выйдет". Казалось бы в таком незначительном изменении нет ничего особенного, однако он было сделано вручную разработчиками. Один из сотрудников Bloober Team намерено установил статус релиза игры, что подтверждается записями изменений в магазине. Согласно логам, последние несколько недель странница ремейка Silent Hill 2 регулярно получает различные корректировки. Такая активность напрямую намекает на появление важных новостей в скором времени.

Если верить инсайдеру под ником geronimo_73_, следующей важной новостью про ремейк Silent Hill 2 станет анонс даты релиза. Точную дату выхода игры объявят в июне вместе с демонстрацией нового трейлера во время летних игровых мероприятий. Проект выйдет на PlayStation 5 и ПК.