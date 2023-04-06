Дата выхода ремейка Silent Hill 2 будет объявлена в июне

Утомительное ожидание возвращения одного из самых культовых хорроров в игровой индустрии уже скоро подойдет к концу. В обозримом будущем должен состоится релиз ремейка Silent Hill 2 от студии Bloober Team, точная дата выхода игры станет известна в начале этого лета. На это намекает внезапное обновление страницы игры в Steam и подтверждает авторитетный инсайдер.
Как сообщается, всего несколько часов назад в цифровом магазине Steam статус выхода ремейка Silent Hill 2 был изменен с TBA на "Скоро выйдет". Казалось бы в таком незначительном изменении нет ничего особенного, однако он было сделано вручную разработчиками. Один из сотрудников Bloober Team намерено установил статус релиза игры, что подтверждается записями изменений в магазине. Согласно логам, последние несколько недель странница ремейка Silent Hill 2 регулярно получает различные корректировки. Такая активность напрямую намекает на появление важных новостей в скором времени.
Если верить инсайдеру под ником geronimo_73_, следующей важной новостью про ремейк Silent Hill 2 станет анонс даты релиза. Точную дату выхода игры объявят в июне вместе с демонстрацией нового трейлера во время летних игровых мероприятий. Проект выйдет на PlayStation 5 и ПК.
ждем) может ещё в этом году выйдет)))
С учётом того, как наплевательски поляки относятся к оптимизации игр, играть в SH сразу не стоит, а подождать хотя бы 5-6 патчей.
Они его в этом году и планировали выпустить, анонс даты выхода видимо на E3, хотели сделать, а она накрылась. К рождественским праздникам наверное выкатят.
Блин, а почему не первый то :(
Я и второй люблю, но с первого бы начали,а то как то странно
Потому, что вторая часть самая рейтинговая и самая узнаваемая среди всей линейки игр
надеюсь на уровне резидента сделают
По оптимизону? Нет. UE5 прожорливее будет RE Еngine. 1080 в минимальных
И не мечтай, уровень тлоу обеспечен.
Yes Yes, please make so, :D
А чего не с первой части начали? Был бы хороший скачек, как с ремейком RE2.
Потом сделают наверное ремейки первой и третьей, т.к. у них одна сюжетка)