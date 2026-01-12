Джеймс Сандерленд на новом кадре из "Возвращения в Сайлент Хилл"

Компания Konami поделилась новым кадром с Джеймсом Сандерлендом из предстоящего хоррора "Возвращение в Сайлент Хилл".
Фильм является экранизацией Silent Hill 2 и рассказывает о Джеймсе Сандерленде, сломленном после разлуки со своей единственной любовью. Когда таинственное письмо зовет его обратно в Сайлент Хилл на ее поиски, он обнаруживает город преображенный неизвестным злом.
Режиссером стал Кристоф Ган, который снял оригинальный "Сайлент Хилл". Главные роли в фильме Джереми Ирвин и Ханна Эмили Андерсон. Премьера фильма в России состоится 22 января 2026 года.
не игра конечно разок глянем 🗿 первый фильм ещё более менее был но тоже отсебятины дофига было
Кто пищет отсебятина вообще не понимает что такое сайлент хилл
**ху* себе гений а ты чё это с наездами на олда нападаешь сьеби ка по хорошему в туманный Казахстан или откуда ты чурок заумный печатает мне за лор игры ещё будешь меня учить может я тебе тут весб сюжет в двух словах напишу сайлент хилл это про проклятый американский курортный город так что иди нах** сволочь
Я хз кто это за актёр но, на Джеймса Сандерленда он вообще не похож. Если вот на второстепенную роль в новом фильме "Пилы" возможно, но не тут.
Кажись весь фильм мискаст. Но я часто говорю : выйдет, вот и обосрём.
не похож даже на него. но вы еще марию не видели
Режиссер тот же остался!! Будем надеяться, что он не обгадится!! Ведь игру знают все с лохматых годов и если фильм выстрелит, то могут снять фильм и по другим частям серии!!
Вот первое что бросается в глаза, по мимо того, что актёр не похож на Джеймса , это его одежда , какой то кожак, когда должна быть куртка M65 , конечно в оригинале была не футболка или рубашка , а поло , но воротник могли и сделать . Он выглядит как пижон , ещё и какой-то кулон прицепил .Но я всё равно думаю , что фильмы будет выше среднего, вполне сносный .