Инсайд: выход Silent Hill 2 был отложен из-за отзывов игроков на первый трейлер ©

В октябре прошлого года Konami официально представила ремейк культового хоррора Silent Hill 2, раскрыв разработчиков и показав дебютный трейлер. На первый взгляд анонс был крайне тепло встречен как фанатами, так и простыми игроками, однако в компании очень трепетно отнеслись ко всем отзывам. Согласно информации от надежного автора утечек, критика первого трейлера обновленной версии Silent Hill 2 сильно повлияла на его разработку.

По данным инсайдера с ником thetipsterVG, первоначальный план Konami состоял в том, чтобы выпустить ремейк Silent Hill 2 в первом или втором квартале 2024 года. Уже на этот год компания планировала серьезное продвижение игры, поэтому в сети часто появлялись разного рода утечки, однако в итоге игру решили отложить.

Причиной этого стали отзывы игроков на анонсирующий трейлер. Как отмечает инсайдер, разработчики очень внимательно изучили реакции геймеров на визуальный стиль ремейка и механики, о которых сообщалось в первых интервью. Практически сразу было принято решение серьезно расширить наполнение игры, что должно сыграть на пользу сюжетному повествованию ремейка, однако это отразилось на сроках производства игры. Также на разработку повлияло качество ремейка Resident Evil 4, вдохновляющего команду авторов.

Выйдет ли ремейк Silent Hill 2 в 2024 году, инсайдеру пока не известно, однако он подтверждает, что новости по игре появятся в середине октября в рамках отдельного анонса от Konami.