В октябре может быть анонсирована дата выхода интерактивного хоррора Silent Hill: Ascension и ремейка Silent Hill 2 ©

В октябре 2022 года компания Konami провела грандиозную презентацию, на которой было объявлено о возрождении легендарной серии Silent Hill, а вместе с этим анонсировано множество игр. Практически год назад нам официально представили ремейк Silent Hill 2, интерактивный хоррор Silent Hill: Ascension, Silent Hill f и другие новые проекты в серии. Презентация может повториться и в этом году, раскрыв дату релиза представленных хорроров.

На это намекает инсайдер с ником thetipsterVG, который был вынужден удалить свой аккаунт за правдивые утечки ещё три года назад, но теперь он вернулся. По его данным, Konami собирается повторить свой ивент по Silent Hill. В рамках небольшой трансляции, которая будет идти чуть больше одного часа, компания поделится свежими новостями по каждой из анонсированных игр. Больше всего внимания будет уделено ремейку Silent Hill 2 и интерактивному проекту Silent Hill: Ascension. Также во время стрима ожидаются новости по экранизации хоррора и другие сведения о франшизе в целом.

Инсайдер убежден, что в октябре будет раскрыта дата выхода обновленного издания Silent Hill 2 на ПК и PlayStation. Ремейк культового хоррора, над которым работает польская студия Bloober Team, не заставит себя долго ждать, но его релиз состоится не раньше весны 2024 года.

Презентация с анонсами новых игр по Silent Hill в прошлом году состоялась 19 октября. Предположительно, новая трансляция пройдет примерно около этой даты.