Konami высказалась о сроках выхода Silent Hill 2 и Metal Gear Solid Delta, раскрытых в ролике Sony

Konami наконец-то прокомментировала новость из официального видео Sony PlayStation о сроках выхода ремейка Silent Hill 2 и Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. Обе игры выйдут в неустановленные даты в 2024 году.

На самом деле, японский издатель был безмятежен в этом вопросе, просто ответив "Пожалуйста, дождитесь будущих анонсов", когда портал Gematsu задал прямой вопрос.

Короче говоря, ответ Konami был довольно банальным, но, по крайней мере, он не опроверг новость, оставив открытой возможность ее подтверждения в будущем. В конце концов, эта информация взята из официального видео PlayStation, так что источник определенно авторитетный.

Вряд ли можно предположить, что Metal Gear Solid Delta: Snake Eater и Silent Hill 2 были случайно добавлены в кадры рекламного ролика. Идея о том, что включение произошло по вине того, кто редактировал видео, также довольно слаба.

В общем, поживем — увидим. Metal Gear Solid Delta: Snake Eater находится в разработке для PC, Xbox Series X/S и PS5, а ремейк Silent Hill 2 выйдет на PC и в качестве консольного эксклюзива на PS5.