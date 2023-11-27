"Отметьте этот день в своем календаре": Konami наконец-то высказалась касаемо ремейка Silent Hill 2

В последнее время вокруг ремейка Silent Hill 2 возникло много ненужной путаницы. Игроки стали опасаться, что игру отменили, и ситуацию пришлось прояснять официальным заявлением от Bloober Team. Сообщение для поклонников серии также подготовила компания Konami.

Приходится констатировать, что маркетинговые усилия компании Konami в отношении торговой марки Silent Hill выглядят, по меньшей мере, странно. Более года назад было анонсировано несколько новых игр, и... с тех пор издательство хранит гробовое молчание.

Или, по крайней мере, было, потому что сегодня Konami наконец-то сделала хоть какое-то заявление по поводу игры, о чем сообщил японский портал Denfaminicogamer. Оно было не слишком лаконичным, и все, что мы в основном узнали, так это то, что... нам есть чего ждать.

Как только мы представим много новой информации, вы сразу поймете, что этого стоило ждать".

— заявление Konami о Silent Hill 2

Вот, собственно, и все. То есть известно, что игра точно выйдет, но никакой конкретики. И это, мягко говоря, странно, ведь прошло уже немало времени с тех пор, как многие магазины начали собирать предварительные заказы на Silent Hill 2, а за это время мы не увидели даже новых скриншотов, не говоря уже об очередном трейлере или кадрах геймплея.

Вряд ли мы узнаем что-то новое до конца 2023 года. К тому же последнее крупное игровое мероприятие - The Game Awards, организаторы которого не в самых лучших отношениях с Konami. Так что трудно поверить, что издательство представит на нем свои игры.