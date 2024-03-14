По данным инсайдера, работа над ремейком Silent Hill 2 полностью завершена

Многие фанаты культового хоррора Silent Hill 2 находятся в ожидании выхода обновленной версии, несмотря на публикацию весьма спорного геймплейного трейлера к ремейку. Авторы игр из студии Bloober Team уже неоднократно заявляли, что релизная версия проекта выглядит намного лучше, однако нам по-прежнему остается неизвестна дата релиза. Если верить недавним заявлениям инсайдера, ремейк Silent Hill 2 уже давно готов к релизу.

Информация о готовности хоррора исходит от автора утечек под ником Silknight. Он лишь недавно завоевал популярность в сообществе, но уже отметился точными прогнозами по ПК-версии Ghost of Tsushima и Horizon: Forbidden West. По его словам, основная команда Bloober Team завершила разработку обновленной версии Silent Hill 2, включая финальную полировку. Инсайдер утверждает, что релиз игры находится полностью в руках издателя и руководства Konami.

Как сообщается, молчание вокруг ремейка Silent Hill 2 связано с продолжающейся трансляцией интерактивного хоррора Silent Hill: Ascension. В Konami хотят избежать конкуренции собственных игр в информационном пространстве и не будут сообщать новости, пока не состоится финал Ascension. Шоу должны завершить уже в этом месяце, вероятно, после этого мы сразу получим дату выхода новой Silent Hill 2.