Представлен атмосферный геймплейный трейлер ремейка Silent Hill 2

Грядущий ремейк Silent Hill 2 долгое время оставался в тени, но спустя год после официального анонса психологическая игра в жанре хоррор наконец-то вновь оказалась в центре внимания на недавней выставке State of Play, организованной Sony, и показала новый геймплейный трейлер.
В трейлере показано множество боевых действий: протагонист Джеймс Сандерленд расправляется с врагами с помощью своей верной биты, а затем достает пистолет и винтовку, чтобы применить более жестокий подход. Как и ожидалось, благодаря новой перспективе от третьего лица через плечо, игра, по крайней мере в поверхностном смысле, напоминает ремейк Resident Evil 2.
Трейлер довольно короткий (особенно если учесть, как долго Konami и Bloober Team молчали об игре), но это наш первый взгляд на реальный геймплей, так что это уже кое-что.
Silent Hill 2 находится в разработке для PS5 и PC. Дата выхода до сих пор не подтверждена, но предполагается, что игра выйдет в этом году.
Если честно, ощущается довольно сомнительно, особенно по части боёвки. Об уровне недавнего RE4 можно только мечтать.
Да и не говори, монстры не кричат аеста, не пытаются поджечь факелами Джеймса, а сам Джеймс не крутит виртушки и не отбивает ножом летящие в него скальпели от медсестер. Ну и что, что сравнивать эти две игры, как первый дино кризис и второй. И чего что и в оригинальном сх2 не было много экшена. Все должны делать как резидент 4 (топот маленьких ножек).
Если серьезно то выглядит пока что приемлимо. Да никакого вау эффекта. Но ожидать чего то большего от блубер тим было по меньшей мере странно. Это в принципе их первая боевая система. Самое главное ощущается работа Масахиро Ито и музыка Ямаоки. А ведь главная задача римейка показать то как бы могла выглядить старая игра на новых технологиях.
"В мире было бы меньше шлака, если бы не находились те кто этот шлак дефает"
Что-то как-то дёшево выглядит и в плане графики, и в плане геймплея. А нагибать будет (судя по требованиям) даже 4090. Видно, что вдохновлялись ремейками резика, но анимации рваные, ощущения стрельбы нету вообще никакого. Как будто фанатский ремейк на unreal engine 5. После классного первого трейлера на это смотреть тяжело.
Полностью согласен,даже до уровня The Evil Within далеко
Какая же убогая игра, мда, какие надежды блин были... отдать культовую серию в руки bloober team, это себя не уважать..
так и не сказали дату выхода значит, выйдет лишь осенью 2024(
Хихихиххи
Если графически все хорошо, то остальное как-то все плохо... звук выстрелов вообще чушь.. Монстры- могли-бы всеж и пострашней придумать, а не тупо дурики в мешках как было в оригинале(ибо сейчас , в таком виде они только смех вызывают) , медсестры ни о чём -_- корочееееее как-то 50 на 50 ....
Даже в SH Downpour больше Сайлент Хилла, чем в этой халтуре, чтобы сделать качественный ремастер\ремейк старой игры нужно быть талантливой студией, тут этого не наблюдается.
Трилогию SH любят за атмосферу, музыку и психологический хоррор, а тут какой-то шутан от 3 лица в локациях SH 2.
не трилогию а дилогию. третья часть это кринжуха и пародия на резидент
Ну такое себе.
По ощущениям могли и на 4-ю плойку завести и ПК уровня 1060 на борту должен спокойно тянуть, а эти анимации, боевая 🤣
Но с учётом что я пропустил многие игры по SH по тем лили иным причинам, ок. пусть с оптимизацией не профукают чисто глянуть пойдёт
И где тут сайлент хил?
Ну графон местами неплох. Но вот боёвка.. Ожидаемо выглядит ужасно.
Элементы ближнего боя из last of ass и анимации прямиком из Resident Evil 2 Remake отдают лютой вторичностью. А самое печальное - нет никакого импакта от оружия.
А где импакт от ударов,стрельбы,чет вязко прям,как куклы в том числе и гг.
И что же тут атмосферного?
Странно, а где их графика Unreal Engine 5?)
Им до Капком и с их ремейками РЕ, как до Китая ползком.
В общем, я разочарован, уровень переиздания словно ремастер, но никак ни толковый ремейк, а про топорность геймплея, словно это игра из 90-х, я вообще молчу.