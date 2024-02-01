Представлен атмосферный геймплейный трейлер ремейка Silent Hill 2

Грядущий ремейк Silent Hill 2 долгое время оставался в тени, но спустя год после официального анонса психологическая игра в жанре хоррор наконец-то вновь оказалась в центре внимания на недавней выставке State of Play, организованной Sony, и показала новый геймплейный трейлер.

В трейлере показано множество боевых действий: протагонист Джеймс Сандерленд расправляется с врагами с помощью своей верной биты, а затем достает пистолет и винтовку, чтобы применить более жестокий подход. Как и ожидалось, благодаря новой перспективе от третьего лица через плечо, игра, по крайней мере в поверхностном смысле, напоминает ремейк Resident Evil 2.

Трейлер довольно короткий (особенно если учесть, как долго Konami и Bloober Team молчали об игре), но это наш первый взгляд на реальный геймплей, так что это уже кое-что.

Silent Hill 2 находится в разработке для PS5 и PC. Дата выхода до сих пор не подтверждена, но предполагается, что игра выйдет в этом году.