Представлен первый международный постер фильма "Возвращение в Сайлент Хилл"

IGN представил первый международный постер фильма «Возвращение в Сайлент Хилл», вдохновленного классикой Silent Hill 2.

Режиссер Кристоф Ганс, известный по оригинальному фильму 2006 года, возвращается к франшизе с новым видением. Сюжет рассказывает самостоятельную историю: Джеймс получает таинственное письмо от утраченной любви Мэри и возвращается в некогда знакомый город, теперь поглощённый тьмой. В поисках Мэри он сталкивается с ужасными существами и раскрывает мрачную правду, которая ставит его на грань безумия.

Помимо Джереми Ирвина, в фильме снимутся Ханна Эмили Андерсон (Мэри Крейн) и Эви Темплтон (Лора). Ганс совместно с Сандрой Во-Ань и Уильямом Шнайдером написал сценарий, стараясь сохранить дух оригинальной игры Konami. «Возвращение в Сайлент Хилл» выйдет в прокат 23 января 2026 года и обещает стать новой вехой в экранизациях культовой хоррор-франшизы.