Silent Hill 2 24.09.2001
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
9 3 572 оценки

Представлен первый международный постер фильма "Возвращение в Сайлент Хилл"

butcher69 butcher69

IGN представил первый международный постер фильма «Возвращение в Сайлент Хилл», вдохновленного классикой Silent Hill 2.

Режиссер Кристоф Ганс, известный по оригинальному фильму 2006 года, возвращается к франшизе с новым видением. Сюжет рассказывает самостоятельную историю: Джеймс получает таинственное письмо от утраченной любви Мэри и возвращается в некогда знакомый город, теперь поглощённый тьмой. В поисках Мэри он сталкивается с ужасными существами и раскрывает мрачную правду, которая ставит его на грань безумия.

Помимо Джереми Ирвина, в фильме снимутся Ханна Эмили Андерсон (Мэри Крейн) и Эви Темплтон (Лора). Ганс совместно с Сандрой Во-Ань и Уильямом Шнайдером написал сценарий, стараясь сохранить дух оригинальной игры Konami. «Возвращение в Сайлент Хилл» выйдет в прокат 23 января 2026 года и обещает стать новой вехой в экранизациях культовой хоррор-франшизы.

19
3
Комментарии:  3
opexdisturbed

Чет по качеству трейлера он был ближе к второй части фильма, а не игры. Я честно даже удивился.

3
Agentdead

Именно так смотрят четвертый сезон ведьмака его зрители.

1
hpi

Посмотри в щель.

1