Продюсер Silent Hill Мотои Окамото сообщил, что ремейк Silent Hill 2 находится на "финальной стадии" разработки, что делает релиз в 2024 году весьма вероятным.

Несмотря на не самую лучшую реакцию на последний трейлер, и отсутствие официального окна релиза в конце ролика убедили большинство фанатов в том, что ремейк в этом году не появится. Но это может быть совсем не так. Ремейк не только был включен в список игр PlayStation 2024 года, но даже Konami утверждает, что работа над ним близка к завершению.

Мотои Окамото недавно имел возможность поговорить с Famitsu об игре, что, конечно же, привело к вопросу о том, когда мы можем ее ожидать. Хотя Окамото и не назвал дату выхода, он отметил, что игра находится на "финальной стадии разработки", что, несомненно, означает, что она уже не за горами.

Мы находимся на финальной стадии разработки. К сожалению, на данный момент я мало что могу вам рассказать. Как игра, вы можете представить себе, что Silent Hill 2 такая же, как все представляют себе, и в нее легко играть даже в современное время, и ею можно наслаждаться благодаря прекрасным визуальным эффектам, которые выглядят как прямая форма коррекции памяти.

Неясно, имеет ли в виду Окамото исправление ошибок и полировку, или же ремейк Silent Hill 2 нуждается в доработке, но в любом случае, похоже, что он все ближе и ближе к финишу, и до релиза осталось совсем немного.