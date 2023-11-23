Студия Bloober Team продолжает усердно работать над ремейком Silent Hill 2

Несмотря на затишье вокруг ожидаемой обновленной версии Silent Hill 2, работа над культовым хоррором продолжается. Команда разработчиков ремейка, студия Bloober Team, заявила, что ежедневно работает над завершением проекта. Авторы не могут раскрыть особенности их работы или поделиться датой выхода, ведь общение с аудиторией не входит в их обязанности.

Представители Bloober Team в социальных сетях решили развеять странные домыслы об отмене ремейка Silent Hill 2. Как сообщили разработчики, работа над ним продолжается, и разработка идет согласно плану. Команда посоветовала всем фанатам набраться терпения и дождаться выхода игры, чтобы по достоинству оценить их старания.

В Bloober Team также отметили, что их команда не занимается продвижением игры. Данная часть обязанностей относится к издателю проекта — компании Konami. Только они решают, когда начнут появляться официальные новости по игре и станет известна дата выхода ремейка Silent Hill 2. Судя по поведению разработчиков, проект уже фактически готов к релизу, и ведется его полировка. Старт предзаказов в некоторых онлайн-магазинах может быть полностью оправдан.