В Канаде начали собирать предзаказы на ремейк Silent Hill 2

Конец октября, несмотря на прогнозы инсайдеров и аналитиков, не принес желанных новостей о ремейке Silent Hill 2. Нам по-прежнему неизвестна даже примерная дата релиза обновленной версии культового хоррора, за который отвечает известная польская студия Bloober Team. Несмотря на молчание со стороны разработчиков и Konami, выход игры может не заставить себя ждать слишком долго. На скорый релиз ремейка Silent Hill 2 намекают внезапные предзаказы на игру в Канаде.

Пользователи обратили внимание на канадский онлайн-магазин Video Games Plus, где появилась возможность предварительно приобрести физическую версию Silent Hill 2 для PlayStation 5. Вряд ли это локальная ошибка сайта, всё указывает на то, что магазин осведомлен о скором ремейке. На сайте предлагают уже сейчас оплатить полную стоимость игры, хотя такая практика обычно применяется только после официального начала предзаказов. Тем не менее магазин предупреждает всех пользователей о том, что точная дата выхода игры остается неизвестной.

Напомним, ранее в сети появились некоторые достижения из ремейка Silent Hill 2. Появление предзаказов и подобные утечки не могут быть простым совпадением, возможно, Konami всё же объявит о дате выхода до конца года. Как минимум, есть ещё шанс услышать о игре на церемонии The Game Awards, которая пройдет в декабре.