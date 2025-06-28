Студия GamesVoice выпустила русскую озвучку для ремейка Silent Hill 2

Сегодня состоялся релиз русской озвучки от студии GamesVoice для ремейка Silent Hill 2.

GamesVoice поблагодарила пользователей, которые внесли свой вклад в создание озвучки, а так же студию RavenCat за помощь в записи озвучки. Список актёров задействованных в озвучке:

Актёры озвучки:

Егор Васильев — Джеймс Сандерленд

Мария Кононова — Мария, Мэри Шеперд-Сандерленд

Софья Володчинская — Анджела Ороско

Сергей Габриэлян мл. — Эдди Домбровски

Валерия Шевченко — Лора

Артём Кретов — Ведущий викторины

Александр Матросов — Врач

Кирилл Радциг — Томас Ороско

Так же пользователям доступна альтернативная озвучка для игры от студии Mechanics VoiceOver, которая вышла в прошлом году.