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Silent Hill 2 24.09.2001
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
8.9 3 376 оценок

Студия GamesVoice выпустила русскую озвучку для ремейка Silent Hill 2

AceTheKing AceTheKing

Сегодня состоялся релиз русской озвучки от студии GamesVoice для ремейка Silent Hill 2.

Silent Hill 2 Remake "Русификатор звука" {GamesVoice}

GamesVoice поблагодарила пользователей, которые внесли свой вклад в создание озвучки, а так же студию RavenCat за помощь в записи озвучки. Список актёров задействованных в озвучке:

Актёры озвучки:

  • Егор Васильев — Джеймс Сандерленд
  • Мария Кононова — Мария, Мэри Шеперд-Сандерленд
  • Софья Володчинская — Анджела Ороско
  • Сергей Габриэлян мл. — Эдди Домбровски
  • Валерия Шевченко — Лора
  • Артём Кретов — Ведущий викторины
  • Александр Матросов — Врач
  • Кирилл Радциг — Томас Ороско

Так же пользователям доступна альтернативная озвучка для игры от студии Mechanics VoiceOver, которая вышла в прошлом году.

27
24
Комментарии: 24
Ваш комментарий
Roayal cat

Так на нее сколько уже версий переводов вышло 3?

6
Сергей Понащенко

Этот, явно, самый лучший.

9
Беккер5443

я уж давно с озвучкой прошёл

5
endg

Я тоже, с единственной верной - оригинальной

2
Egik81

Вот чем отличается любительский дубляж от профессионального Не зря пишут в некоторых СМИ что так себе. Я с ними согласен после прослушивания ролика. Например Эдди Домбровски и Сергей Габриэлян мл ну не верю что так может говорить человек данной комплекции. Тоже самое и касается и Анджела Ороско. Ну тут можно сделать скидку играть и даже озвучивать психов нужо уметь.

5
BloomingVysor

Давно прошел уже с озвучкой

4
Сергей Понащенко

Я нет. Прошёл в оригинале. От механиков начинал, да чет не очень зашла. Специально ждал от этих ребят, чтобы ещё раз пройти. И скорее всего я не один такой.

7
darkevil555

удачи тебе

FamousVellin

Какое Хавно

4
MаnGo

Актеры переигрывают. Птфу...

4
JEKABRAZZ

Загрузили что-то они себя, даже озвучка такого небольшого проекта долго выходит. За коммерческих много взялись, что хорошо. Но вот GTA:SA не стоит того времени на мой взгляд. System Shock 2 надеюсь не заставит себя ждать, remastered не прохожу чисто из-за ожидания озвучки, всегда с сабами проходил, хотя есть там что-то от Fargus, но это того не стоит.

3
CommentO

Анжела норм и Лора норм. Остальные чёт не очень.

2
CounterShade

Зачем...

2
BloomingVysor

ВНатуре, лучше бы пустили средства на другие проекты, или на ускорение других. А то озвучивают по 300 миллиардов лет 1 проект, уже проще с нейронкой пройти

1
Mad_cloud

Месяц назад с озвучкой прошел

2
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