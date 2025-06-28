Студия GamesVoice выпустила русскую озвучку для ремейка Silent Hill 2

Сегодня состоялся релиз русской озвучки от студии GamesVoice для ремейка Silent Hill 2.
GamesVoice поблагодарила пользователей, которые внесли свой вклад в создание озвучки, а так же студию RavenCat за помощь в записи озвучки. Список актёров задействованных в озвучке:
Актёры озвучки:
- Егор Васильев — Джеймс Сандерленд
- Мария Кононова — Мария, Мэри Шеперд-Сандерленд
- Софья Володчинская — Анджела Ороско
- Сергей Габриэлян мл. — Эдди Домбровски
- Валерия Шевченко — Лора
- Артём Кретов — Ведущий викторины
- Александр Матросов — Врач
- Кирилл Радциг — Томас Ороско
Так же пользователям доступна альтернативная озвучка для игры от студии Mechanics VoiceOver, которая вышла в прошлом году.
Так на нее сколько уже версий переводов вышло 3?
Этот, явно, самый лучший.
я уж давно с озвучкой прошёл
Я тоже, с единственной верной - оригинальной
Вот чем отличается любительский дубляж от профессионального Не зря пишут в некоторых СМИ что так себе. Я с ними согласен после прослушивания ролика. Например Эдди Домбровски и Сергей Габриэлян мл ну не верю что так может говорить человек данной комплекции. Тоже самое и касается и Анджела Ороско. Ну тут можно сделать скидку играть и даже озвучивать психов нужо уметь.
Давно прошел уже с озвучкой
Я нет. Прошёл в оригинале. От механиков начинал, да чет не очень зашла. Специально ждал от этих ребят, чтобы ещё раз пройти. И скорее всего я не один такой.
удачи тебе
Какое Хавно
Актеры переигрывают. Птфу...
Загрузили что-то они себя, даже озвучка такого небольшого проекта долго выходит. За коммерческих много взялись, что хорошо. Но вот GTA:SA не стоит того времени на мой взгляд. System Shock 2 надеюсь не заставит себя ждать, remastered не прохожу чисто из-за ожидания озвучки, всегда с сабами проходил, хотя есть там что-то от Fargus, но это того не стоит.
Анжела норм и Лора норм. Остальные чёт не очень.
Зачем...
ВНатуре, лучше бы пустили средства на другие проекты, или на ускорение других. А то озвучивают по 300 миллиардов лет 1 проект, уже проще с нейронкой пройти
Месяц назад с озвучкой прошел