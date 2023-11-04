В ремейке Silent Hill 2 будет представлена "особая история происхождения" Пирамидоголового

На днях в некоторых интернет-магазинах были открыты предварительные заказы на ремейк Silent Hill 2 от Bloober Team, что дало поклонникам надежду на скорое появление свежих подробностей. Впрочем, на странице игры, по всей видимости, уже появилась очень интересная деталь.

Как отметили пользователи, в разделе предварительного заказа игры на сайте Best Buy упоминается "особая история происхождения" культового злодея Пирамидоголового. Неужели мы получим дополнение к этой истории, рассказывающее о создании персонажа?

Станьте Джеймсом Сандерлендом, пробирающимся по страшному городу Сайлент Хилл, где его преследуют жуткие существа, пытаясь разгадать мрачную тайну. Наслаждайтесь игрой в легендарный хоррор с современной графикой. А полюбившийся фанатам персонаж Пирамидоголовый снова появится в игре вместе с особой историей происхождения.

У Silent Hill 2 Remake пока нет даты релиза, но игра выйдет для ПК и PlayStation 5.