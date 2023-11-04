В ремейке Silent Hill 2 будет представлена "особая история происхождения" Пирамидоголового

На днях в некоторых интернет-магазинах были открыты предварительные заказы на ремейк Silent Hill 2 от Bloober Team, что дало поклонникам надежду на скорое появление свежих подробностей. Впрочем, на странице игры, по всей видимости, уже появилась очень интересная деталь.
Как отметили пользователи, в разделе предварительного заказа игры на сайте Best Buy упоминается "особая история происхождения" культового злодея Пирамидоголового. Неужели мы получим дополнение к этой истории, рассказывающее о создании персонажа?
Станьте Джеймсом Сандерлендом, пробирающимся по страшному городу Сайлент Хилл, где его преследуют жуткие существа, пытаясь разгадать мрачную тайну. Наслаждайтесь игрой в легендарный хоррор с современной графикой. А полюбившийся фанатам персонаж Пирамидоголовый снова появится в игре вместе с особой историей происхождения.
У Silent Hill 2 Remake пока нет даты релиза, но игра выйдет для ПК и PlayStation 5.
Мать трансгендерная проститутка, а отец гомик, так и получился пирамидхэд в новой Саня Хилль
Да нее, вряд ли такое будет. От таких (родителей) в современном кино могут рождаться только Герои, а не злодеи) Наверняка под его пирамидой белый мужик, который очень много лет назад творил плохие, трусливые и подлые вещи..
оригинальная вполне гармонична.
чую наворотят такого, что от сайлент хилла останется лишь одно названия
А можно не трогать канон!?
посягнули на запретное
Обычная медиа-замануха. Уверен, ничего кардинально нового не расскажут. Версий, кто там может быть и по какой причине -- десяток, ни одну доподлинно не подтвердил создатель Масахиро Ито. Может статься, что он и сам не знает, именно поэтому данный образ будут еще долго эксплуатировать, выдумывать подоплеку и нагнетать интригу, не снимая при этом полностью покров таинственности, приносящий профит.
покуда это знание на публику не будет приносить пассивное бабло, можно и не знать, или просто помолчать даже зная историю персонажа от и до, этож конами, бабло или ничего
а есть ли кубоголовый? ведь куб в сотни раз страшенее пирамиды, чего только стоит фильм куб или черный квадрат малевича
Что значит от куда он взялся? Пирамидоголовый - это шизофрения, галлюцинация Джейсона.