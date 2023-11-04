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Silent Hill 2 24.09.2001
9.2 1 074 оценки

В ремейке Silent Hill 2 будет представлена "особая история происхождения" Пирамидоголового

Gruz_
Новости

На днях в некоторых интернет-магазинах были открыты предварительные заказы на ремейк Silent Hill 2 от Bloober Team, что дало поклонникам надежду на скорое появление свежих подробностей. Впрочем, на странице игры, по всей видимости, уже появилась очень интересная деталь.

Как отметили пользователи, в разделе предварительного заказа игры на сайте Best Buy упоминается "особая история происхождения" культового злодея Пирамидоголового. Неужели мы получим дополнение к этой истории, рассказывающее о создании персонажа?

Станьте Джеймсом Сандерлендом, пробирающимся по страшному городу Сайлент Хилл, где его преследуют жуткие существа, пытаясь разгадать мрачную тайну. Наслаждайтесь игрой в легендарный хоррор с современной графикой. А полюбившийся фанатам персонаж Пирамидоголовый снова появится в игре вместе с особой историей происхождения.

У Silent Hill 2 Remake пока нет даты релиза, но игра выйдет для ПК и PlayStation 5.

18
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
deusMarshall

Мать трансгендерная проститутка, а отец гомик, так и получился пирамидхэд в новой Саня Хилль

15
Сергей Понащенко

Да нее, вряд ли такое будет. От таких (родителей) в современном кино могут рождаться только Герои, а не злодеи) Наверняка под его пирамидой белый мужик, который очень много лет назад творил плохие, трусливые и подлые вещи..

0
A E

оригинальная вполне гармонична.

5
kazak119

чую наворотят такого, что от сайлент хилла останется лишь одно названия

4
Donatien de Sade

А можно не трогать канон!?

3
kazak119

посягнули на запретное

1
maximus388

Обычная медиа-замануха. Уверен, ничего кардинально нового не расскажут. Версий, кто там может быть и по какой причине -- десяток, ни одну доподлинно не подтвердил создатель Масахиро Ито. Может статься, что он и сам не знает, именно поэтому данный образ будут еще долго эксплуатировать, выдумывать подоплеку и нагнетать интригу, не снимая при этом полностью покров таинственности, приносящий профит.

2
Niko71790

покуда это знание на публику не будет приносить пассивное бабло, можно и не знать, или просто помолчать даже зная историю персонажа от и до, этож конами, бабло или ничего

2
Protocol10

а есть ли кубоголовый? ведь куб в сотни раз страшенее пирамиды, чего только стоит фильм куб или черный квадрат малевича

2
maximus388
10
СССР2

Что значит от куда он взялся? Пирамидоголовый - это шизофрения, галлюцинация Джейсона.

-1