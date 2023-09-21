Новый концепт-арт Silent Hill: Ascension демонстрирует жуткую сцену ©

Компании Genvid Technologies и Konami представили новый концепт-арт для игры Silent Hill: Ascension, который позволяет взглянуть на ужасы, подстерегающие в этом интерактивном шоу.

Впервые концепт-арт был показан сегодня во время прямой трансляции IGN Japan с выставки Tokyo Game Show 2023, которая проходит в данный момент, "он был создан для того, чтобы изобразить персонажа, сталкивающегося с угрозами, которые зрители должны будут помочь ему преодолеть".

Ascension - это эксперимент с облачным стримингом, основанный на повествовании и разветвленном выборе. По сути, Konami собирается транслировать только один раз мини-сериал Silent Hill в стиле "Выбери свое собственное приключение", где чат стрима будет коллективно решать, что произойдет, по сути, позволяя фанбазе создать свой собственный канон Silent Hill.

Игра рассказывает о персонажах из разных уголков мира, которых мучают новые страшные монстры Silent Hill. Эти монстры угрожают поглотить людей и их детей, поскольку их втягивают во тьму как недавние убийства, так и давно подавляемые чувство вины и страхи. Игроку предстоит решить, кто останется в живых, а кто погибнет.

Silent Hill: Ascension - совместная работа компаний Konami, Genvid Technologies и Bad Robot Productions Джей Джей Абрамса. Выход игры запланирован на 2023 год.