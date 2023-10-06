Silent Hill: Ascension получила новый трейлер с датой релиза

Разработчик Genvid объявил, что Silent Hill: Ascension выйдет для браузера настольного компьютера, iOS в App Store и Android в Google Play. Мировая премьера в прямом эфире состоится 1 ноября 2023 года в 02:00 МСК.
Silent Hill: Ascension — это новая захватывающая интерактивный стриминговый сериал Genvid, в которой вы вместе с остальным сообществом повлияете на канон Silent Hill. В сериале рассказывается о нескольких главных героях из разных мест мира, которых мучают новые и ужасающие монстры Сайлент-Хилла.
Скрываясь в тени, эти монстры угрожают поглотить людей, их детей и целые города, поскольку их втягивают во тьму как недавние убийства, так и давно подавляемые чувства вины и страхов. Присоединяйтесь к этому захватывающему путешествию, поскольку ваши решения формируют историю, приводя к захватывающим моментам искупления, страданий или проклятия.
лучше бы SH2 remake
А в чем проблема? Одна студия делает Silent Hill 2 Remake, другая студия делает Silent Hill в Японии (трейлер как минимум выглядел стильно). Третьи ребята занята вот этим. С учетом того, что Silent Hill годами особо не получал развитие и был забыт (не считая патинко-автоматов), текущая ситуация с серией дает хоть какую-то надежду
В том, что это не игра, а трансляция? 🤔
Трансляция по игровой серии. Вполне вписывается в игровую тематику. Это же просто еще один проект. Будто нас лишают других проектов? Нет. Они в разработке и это известно