Silent Hill: Ascension получила новый трейлер с датой релиза ©

Разработчик Genvid объявил, что Silent Hill: Ascension выйдет для браузера настольного компьютера, iOS в App Store и Android в Google Play. Мировая премьера в прямом эфире состоится 1 ноября 2023 года в 02:00 МСК.

Silent Hill: Ascension — это новая захватывающая интерактивный стриминговый сериал Genvid, в которой вы вместе с остальным сообществом повлияете на канон Silent Hill. В сериале рассказывается о нескольких главных героях из разных мест мира, которых мучают новые и ужасающие монстры Сайлент-Хилла.

Скрываясь в тени, эти монстры угрожают поглотить людей, их детей и целые города, поскольку их втягивают во тьму как недавние убийства, так и давно подавляемые чувства вины и страхов. Присоединяйтесь к этому захватывающему путешествию, поскольку ваши решения формируют историю, приводя к захватывающим моментам искупления, страданий или проклятия.