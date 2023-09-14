В интерактивном хорроре Silent Hill: Ascension сами пользователи будут определять канон ©

Интригующий проект Silent Hill: Ascension от студии Genvid и Konami обещает подарить действительно уникальный интерактивный хоррор. Пользователи со всего мира будут в формате реального времени определять судьбу многих персонажей и тем самым создать финал для всей истории. По словам креативного директора Genvid, Стефана Бугая, пользователи будут лично "определять канон" Silent Hill: Ascension.

Как уточняет ключевой автор проекта, интерактивный хоррор Silent Hill: Ascension находится в рамках культовой вселенной Silent Hill. Сами разработчики не собираются изменять оригинальные правила этого мира или добавлять историю, которая бы выбивалась из привычного мистического антуража. Вместо этого авторы предлагают пользователям самостоятельно формировать канон в рамках Silent Hill: Ascension.

Решения, принятые аудиторией во время выхода Silent Hill: Ascension, навсегда закрепляются в сюжете. Пользователям нужно присутствовать на этом выборе, чтобы отдать свой голос и тем самым помочь в развитии истории. У вас не будет возможности вернуться назад, переиграть неудачные моменты или перейти на альтернативный сервер и сделать другой выбор с новыми последствиями. Сюжет Silent Hill: Ascension будет развиваться онлайн и навсегда закрепиться во франшизе Silent Hill.

Напомним, ранее авторы проекта показали атмосферные концепты с изображением разных локаций.

Интерактивный хоррор Silent Hill: Ascension обещают выпустить до конца этого года.